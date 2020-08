Fußball-Landesliga: – Während Aufsteiger FC Wittlingen vor einer Woche einen optimalen Saisonauftakt erwischte und den FC Bad Krozingen mit 3:1 nach Hause schickte, kassierte der SV 08 Laufenburg eine 1:2-Niederlage beim VfR Hausen.

SV 08-Trainer Michael Wasmer will dieses Ergebnis nicht überbewerten: „Der Gegner zählt zu den stärksten Teams der Liga. Die erste Hälfte haben wir verpennt und in der zweiten waren wir körperlich besser drauf.“ Das mache Mut fürs Hochrhein-Derby am Samstag gegen den FC Wittlingen, das wahrscheinlich noch einmal auf dem Naturrasenplatz gespielt wird.

Zurück im Kader: Fabian Frieling steht wieder im Kader des SV 08 Laufenburg. | Bild: Welte, Gerd

Fehlen wird nur Christoph Mathis, der privat verhindert ist. Dafür ist Torwart Diego Cambero wieder da. Ob er oder Raphael Scherzinger im Kasten steht, wird kurzfristig entschieden. Ebenfalls wieder in den Kader rückt Stürmer Fabian Frieling, der zuletzt fehlte.

Dezimierter Kader beim FSV Rheinfelden

Der FSV Rheinfelden startete mit einer 0:2-Niederlage gegen die SG Nordweil/Wagenstadt. Trainer Christian Jäger hat alles abgehakt:“Das war kein Beinbruch.“ Jetzt soll am Sonntag eben beim SV Au-Wittnau der erste Dreier her.

Allerdings ist der Kader ausgedünnt. Massimo De Franco und Julian Jäger fehlen noch zwei Mal wegen Rot-Sperren. Sicher nicht dabei sein werden die verletzten Maik Götting und Denis Omerovic. Ebenso angeschlagen sind Sascha Strazzeri und Alessandro Guglielmelli.

2. Spieltag der Fußball-Landesliga Samstag, 15.30 Uhr: SV 08 Laufenburg – FC Wittlingen (Vorjahr: -). – SR: Josef Mourad (Mundingen). – SK-Tipp: 3:1.

FV Herbolzheim – SC Wyhl (4:1). – SR: Nicolas Preinl (Wittlingen). – SK-Tipp: 2:0. 17 Uhr: FSV RW Stegen – Spvgg. Untermünstertal (3:0/1:2). – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – SK-Tipp: 2:1. 17.30 Uhr: SV RW Ballrechten-Dottingen –Bahlinger SC II (-). – SR: Marco Redmann (Salem). – SK-Tipp: 1:1. Sonntag, 11 Uhr: Freiburger FC U23 – VfR Hausen (1:0). – SR: Timo Bugglin (Weil). – SK-Tipp: 2:3. 15 Uhr: SG Nordweil/Wagenstadt – VfR Bad Bellingen (1:2/4:1). – SR: Patrick Ernst (Sinzheim). – SK-Tipp: 2:3. 15.30 Uhr: SV Au-Wittnau – FSV Rheinfelden (5:0). – SR: Philipp Gaßner (Hattingen). – SK-Tipp: 1:1. 17 Uhr: FC Bad Krozingen – FC Freiburg-St. Georgen (5:1). – SR: Christian Schnurr (Hügelsheim). – SK-Tipp: 1:0.

In den Urlaub verabschiedet hat sich Dany Quintero. Für ihn könnte Sergej Befort das Tor hüten. Noch bis 4. September in häuslicher Quarantäne ist Mate Buhak, da er vor mehreren Wochen seinen Heimaturlaub in Kroatien antrat, ehe das Land später Corona-bedingt zum Risikogebiet erklärt wurde.