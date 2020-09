Tennis: - Justin Schlageter spielt im kommenden Jahr für den TC RW Tiengen und wird dort die erste Mannschaft in der Badenliga vertärken. Darüber informierte Teamchef Peter König, der sich vor allem darüber freut, einen Spieler aus unserer Region für die Tiengener Mannschaft gewonnen zu haben: „Wir wollen auch künftig auf regionale Talente setzen.“

Regionalsport Hochrhein Justin Schlageter und sein Traum vom Profi-Tennis Das könnte Sie auch interessieren

Schlageter, der beim TC Dogern angefangen hat und in Albbruck wohnt, war zuletzt für den TK GW Mannheim aktiv, dessen Teams in der Ersten Bundesliga und in der Regionalliga spielen. In Mannheim bestand der 19-Jährige vergangenes Jahr am Kurpfalz-Gymnasium sein Abitur.

Zurück in der Region: Justin Schlageter wird kommendes Jahr in der Badenliga für den TC RW Tiengen spielen. | Bild: Welte, Gerd

Seit Januar diesen Jahres studiert Justin Schlageter in den USA und spielt wie seine künftigen Teamkollegen Marvin Kromer und Dominik König Tennis als College-Sport.

Regionalsport Hochrhein Justin Schlageter ist raus in Wimbledon Das könnte Sie auch interessieren

Heimtrainer des zweifachen deutschen Jugendmeisters ist schon seit geraumer Zeit der Tiengener Christoph Back.