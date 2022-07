Fußball: – Der Wehratalpokal bleibt in der Stadt, ob in Brennet oder in Wehr – muss sich zeigen. Zumindest im Sportheim Brennet sollte ein Plätzchen zu finden sein, denn hier stand die stattliche Trophäe schon seit 2019. Seinerzeit hatte die Spvgg. Brennet-Öflingen das Turnier in Schwörstadt für sich entschieden.

Regionalsport Hochrhein Spvgg. Brennet-Öflingen besiegt den FC 08 Bad Säckingen und holt erstmals seit 31 Jahren wieder den Wehratalpokal – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Nun hoben bei der Siegerehrung erneut Spieler aus Brennet den Pott in die Lüfte, doch sie waren nicht allein. Seit 2020 agieren sie gemeinsam mit dem FC Wehr und sicherten sich nun im Finale gegen den FC Wallbach den Turniersieg auf der Sportanlage der Spvgg. Brennet-Öflingen. Die Tore zum Erfolg erzielten Leon Dombrowski und Jannis Koschinski.

Torschütze: Leon Dombrowski (rechts, gegen Ismail Palit) leitete mit seinem Treffer den 2:0-Finalsieg für die SG FC Wehr/Brennet im Wehratalpokal gegen den FC Wallbach ein. | Bild: Ralf Schäuble

Platz drei sicherte sich der FC 08 Bad Säckingen durch ein 4:2 gegen die SG FC Wehr/Brennet II. Mit einem glatten 4:0 gegen den SV Schwörstadt behauptete der SV Obersäckingen den fünften Platz.

Eine spannende Angelegenheit war der Finaleinzug in Gruppe 1. Letztlich setzte sich der FC Wallbach durch, weil er mit 2:1 gegen den SV Obersäckingen gewonnen hatte. Die „Zweite“ des Ausrichters setzte sich gegen den OSV „nur“ mit 1:0 durch. Im direkten Duell mit dem Gruppensieger hatte es beim 1:1 keinen Sieger gegeben.

Der spätere Turniersieger SG FC Wehr/Brennet blieb nicht nur im Endspiel ohne Gegentreffer. Dem 2:0 zum Turnierstart gegen den FC 08 Bad Säckingen ließ die Elf von Urs Keser ein 5:0 gegen den SV Schwörstadt folgen. Knapper unterlagen die Schwörstadter dem FC 08 Bad Säckingen beim 1:2.