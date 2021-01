Der FC Wittlingen hat einen ersten Neuzugang in der Winterpause verpflichtet. Wie Sportvorstand Kevin Pabst den SÜDKURIER informierte, wechselt Sascha Strazzeri vom Ligarivalen FSV Rheinfelden zum Landesliga-Aufsteiger nach Wittlingen. Der 26-Jährige soll die Offensivabteilung verstärken.

Strazzeri spielte seit 2018 für die Rheinfelder in der Landesliga. Zuvor hatte er für den SV Weil gestürmt. In der Weiler Reserve spielte Strazzeri auch unter Tiziano Di Domenico, der nun in Wittlingen wieder sein Trainer sein wird.

„Wir waren in den vergangenen Jahren immer wieder mit Sascha in Kontakt – privat als auch fußballerisch. Seine Art des Fußballspielens ist voller Emotion und Temperament. Das fehlt uns ab und an. Wir freuen uns sehr auf Sascha„, so Teammanager Antonio Ratto mit seinem Sportchef Kevin Pabst. Beide hatten die Transfergespräche mit Cheftrainer Tiziano Di Domenico geführt.

„Trotz seiner erst 26 Jahre erhalten wir in Sascha einen erfahrenen Spieler. In konstruktiven und guten Gesprächen konnten wir Sascha von der Philosophie des FC Wittlingen überzeugen und ihm auch die wichtigen Grundsätze unseres Vereins vermitteln. Diese Gebote sind Basis für alle unsere Spieler und stehen für den Erfolg der vergangenen Jahre. Wir freuen uns auf ihn“, so Pabst, der weitere Neuzugänge und offizielle Mitteillungen hinsichtlich Veränderungen im Trainerteam ankündigte.