Fußball-Kreisliga A, West: – Faik Zikolli aus Weil am Rhein wird neuer Trainer des TuS Stetten. Wie die Sportliche Leitung, Franco Viteritti und Sascha Müller, bestätigt, tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Marc Jilg an, der den Verein im November auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der 30-jährige Rheinfelder hatte private Gründe für seine Demission angegeben. Aktuell steht die Elf aus dem Lörracher Süden mit einem Spiel mehr und einem Punkt Vorsprung auf die SF Schliengen an der Tabellenspitze.

Viteritti und Müller schreiben in einer Presseerklärung: „Wir haben in Faik Zikolli den absoluten Wunschkandidat auf das Traineramt überzeugen können.“ Nach dem Abschied von Marc Jilg seien sich Vorstand und sportliche Leitung in einer Analyse der Situation einig gewesen, den Trainerposten wieder extern zu besetzen: „Wir sind überzeugt, dass Faik Zikolli den eingeschlagenen Weg positiv mit gehen wird.“

Engagiert: Nach einer halbjährigen Pause übernimmt Faik Zikolli, hier noch in seinem Amt beim FC Schönau, die Trainingsleitung beim TuS Stetten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der 41-jährige Zikolli, zuletzt bis im Sommer zwei Jahre lang beim FC Schönau tätig und zuvor erfolgreich beim FC Bosporus Weil und dessen Nachfolgeverein Bosporus FC Friedlingen, freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich kann es kaum abwarten, dass es los geht.“ Viteritti und Müller werden, sobald es die aktuellen Pandemie-Maßnahmen zulassen, Trainer und Team zusammen bringen.

Zurück beim TuS Stetten: Arjenit Gashi, auf unserem Archivbild noch im Trikot des SV Weil, spielt wieder im Lörracher Süden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Als neuen Spieler begrüßt der TuS Stetten nach der Winterpause seinen ehemaligen Akteur Arjenit Gashi (33), der sein halbjähriges Engagement beim Bezirksligisten Bosporus FC Friedlingen beendet hat und in den Lörracher Süden zurückkehrt. Dort hatte er bis Sommer 2019 gespielt, ehe er für ein Jahr zum FV Lörrach-Brombach gewechselt war. Gashi hatte in der Saison 18/19 insgesamt 25 Tore erzielt und war in jener Zeit auch Co-Trainer von Sascha Müller.