Regionalsport Hochrhein vor 14 Stunden

Tabellenführer FC Wehr ist gegen den SV Liel-Niedereggenen klarer Favorit

In der Fußball-Kreisliga A, West stehen die Zeichen auch am 12. Spieltag auf Sieg. Verfolger FC Steinen-Höllstein hat bei der SF Schliengen ebenfalls eine leichte Aufgabe. SV Eichsel will im Aufsteigerduell gegen den TuS Binzen den Heimnimbus wahren