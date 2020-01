Fußball-Kreisliga A-Ost: – Mit zwei Neuzugängen startet der SV Albbruck, aktuell auf Abstiegsplatz 14, in die Rückrunde. Wie der Verein mitteilt, wechselte Stefan Rutschmann vom SV Buch zum Nachbarverein. Zudem kann Trainer Rainer Jehle ab sofort auch wieder auf Tomasz Ibrom zurückgreifen.

Wenn es für den vom Abstieg bedrohten SV Albbruck am Samstag, 7. März gegen den SV Rheintal im richtungsweisenden Spiel wieder los geht, bieten sich Rainer Jehle zwei Alternativen bei der Aufstellung. So hat Stürmer Stefan Rutschmann (27) in der Winterpause den SV Buch verlassen und spielt jetzt weiter südlich beim SV Albbruck.

Bis zur vergangenen Saison hatte Rutschmann noch regelmäßig in der Bezirksliga gespielt, kam aber in der Vorrunde 2019/20 nicht mehr zum Einsatz. In der Reserve-Elf unter Trainer Toni Cutrona spielte er zuletzt beim 0:1 gegen Eintracht Wihl, erzielte in der Halbserie drei Treffer. „Wir sind froh, dass sich Stefan für uns entschieden hat“, so Robin Steinle, Vorstand Sport beim SV Albbruck.

Einsatzbereit: Im Herbst kam Tomasz Ibrom (23) aus Hessen zum SV Albbruck und ist nach seiner Verletzung nun wieder fit. | Bild: Robin Steinle

Aus der Nähe von Gießen kam Tomasz Ibrom im vergangenen Herbst an den Hochrhein. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war dort bei der FSG Laubach (Kreisliga A) aktiv. Nach seinem Umzug schloss er sich dem SV Albbruck an, war aber wegen einer Verletzung bis kurz vor Schluss der Hinrunde nicht einsatzfähig. „Tomasz steigt nun wieder voll ein und wir hoffen, dass er uns weiterhelfen kann“, so Robin Steinle.