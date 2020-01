Fußball-Landesliga: – Sandro Knab ist wieder zurück. Der Landesliga-Neuling SV 08 Laufenburg meldet einen Tag vor Ende der Wechselfrist die überraschende Rückkehr des 26-jährigen Weilheimers. Sandro Knab hatte die Null-Achter im August 2019 zu Grasshoppers Zürich verlassen, mit dem Ziel doch noch einmal einen Versuch im Profifußball zu starten.

Genau fünf Monate nach seinem Abschied meldet sich der Stürmer, der in der vergangenen Saison mit 47 Toren maßgeblichen Anteil am souveränen Aufstieg und Meistertitel in der Bezirksliga hatte, bei seinem Stammverein zurück. In der Zwischenzeit hatte Knab als älterer Akteur in der U23 des Schweizer Profivereins gespielt, schnupperte unter anderem auch im Kader der „Ersten“ herein. So wurde er im November in einem Testspiel von GC beim VfB Stuttgart eingesetzt.

Allerdings wurde es nichts mit einem nächsten Schritt für Knab, denn der Stürmer meldete sich bei den Zürichern in der Winterpause mit unbekanntem Ziel ab. Zum Bedauern von GC-Nachwuchschef Timo Jankowski übrigens: „Wir hätten ihn gern behalten.“

Während die Fußballszene der Region wochenlang rätselte, wo Knab landen würde, wurde dieser Tage bekannt, dass er beim Regionalligisten Kickers Offenbach ein Probetraining absolviert hat. Knab selbst erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass ein Wechsel nach Hessen nicht zustande käme. Aber sich im Verlauf der Woche noch etwas tue.

Dass die Vereinssuche des im Nachwuchs des SC Freiburg unter Christian Streich ausgebildeten Angreifers nun ausgerechnet an alter Wirkungsstätte beim SV 08 Laufenburg endet, darf angesichts der Ambitionen Knabs aber durchaus als Überraschung gewertet werden.

Für die auf Tabellenplatz zwei sehr gut platzierten Null-Achter, bieten sich nun im Rahmen ihrer Chancen, sogar den Durchmarsch in die Verbandsliga anzuvisieren, weitere Option, wie der Verein schreibt: „Mit nun insgesamt sechs Neuzugängen bieten sich dem Trainerteam um Michael Wasmer zur Rückrunde wieder deutlich mehr Alternativen als dies in den letzten Wochen der Vorrunde noch der Fall war.“