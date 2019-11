Fußball-Kreisliga A, Ost: – Nach fast fünf Jahren endet im Sommer 2020 der gemeinsame Weg von Trainer Sven Oertel und dem SV BW Murg. Wie der Verein am Montag mitteilt, habe man sich mit dem 38-Jährigen geeinigt, zur Saison 2020/21 getrennte Wege zu gehen.

Regionalsport Hochrhein SV BW Murg wirbelt in der ersten Hälfte und zieht sich dann beim 3:1-Sieg gegen den FC Geißlingen zurück Das könnte Sie auch interessieren

„Uns war es wichtig, rechtzeitig über die Saison 2020/2021 zu sprechen, damit jeder frühzeitig seine Zukunft in die entsprechenden Bahnen leiten kann“, schreibt der SV Blau-Weiß Murg in einer Presseerklärung: „Wir gehen nun intensiv auf Trainersuche und sind bestrebt, den Nachfolger von Sven Oertel möglichst bis zum Beginn der Winterpause präsentieren zu können.“

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten FC Geißlingen stehen die Murger Fußballer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, mit acht Punkten Rückstand auf die SG Mettingen/Krenkingen, die allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.

Mannschaft und Verein seien bestrebt, so schreiben die Blau-Weißen, das Ziel – einen Platz unter den ersten Teams der Staffel – zu erreichen, um Sven Oertel „einen tollen Abschluss“ bescheren zu können. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren stets vorn dabei waren, es aber nie zu einem der beiden Spitzenplätze reichte, wäre es super, wenn wir zum Abschluss meiner Tätigkeit die Aufstiegsspiele erreichen könnten“, so Oertel, der sich „bereit fühlt, ab Sommer etwas Neues zu machen.“

Nach seiner aktiven Zeit beim FC 08 Bad Säckingen, FC Wallbach und FC Wehr, wurde er für vier Jahre Trainer bei der Spvgg. Brennet-Öflingen bis Sommer 2015 . „Danach wurde ich Co-Trainer von Giuseppe Stabile beim FC Riehen in der Schweiz, hörte dann aber auf, als die Anfrage des damaligen Bezirksligisten SV BW Murg kam“, so Oertel, der in jener Saison 2015/16 den Abstieg nicht verhindern konnte, dann aber kontinuierlich den Neuaufbau der Mannschaft voran getrieben hat.