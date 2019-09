Boxen: – Der Boxring Klettgau (BRK) lädt auf Samstag, ab 16 Uhr, zu einem Boxabend ein. In der Stadthalle Tiengen richtet der Verein mit seinem Vorsitzenden Gerhard Grether den Baden-Württemberg-Cup aus. Bei dieser Mannschaftsmeisterschaft des Landesverbands werden neben den BRK-Kämpfern auch Boxer aus Baden-Württemberg und der Schweiz in den Ring steigen. Für den Boxring kämpfen unter anderem Michael und Patrick Löwert sowie Urim Hadaray. Vereins-Chef Gerhard Grether ist stolz darauf, innerhalb der beiden vergangenen Jahre wieder eine neue Boxstaffel in seinem Verein aufgebaut zu haben.