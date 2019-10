Regionalsport Hochrhein Den SV BW Murg plagen Personalsorgen vor der Partie beim SC Lauchringen

Trotzdem wollen die Blau-Weißen ihren dritten Sieg in Folge feiern. Sie treten beflügelt durch den 2:1-Derbysieg gegen den FC 08 Bad Säckingen im Wutachstadion an. Der SV Nöggenschwiel will bei C.S.I. JR Laufenburg in der Erfolgsspur bleiben