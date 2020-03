Radball: – Besser geht‘s fast nicht: da verzichten Kimi Schrott und Jonathan Kranz vom RSV Wallbach auf den Start in ihrer Altersklasse U13 und wagen sich bei der nächsten Altersstufe an die Konkurrenz in der U15 heran. Und was passiert? Die beiden Wallbacher düpieren die Gegner und sichern sich mit 43 von 48 möglichen Punkten aus 16 Spielen den Titel.

Zur Krönung ihrer tollen Saison ließen Kimi Schrott und Jonathan Kranz am letzten Spieltag in der heimischen Flößerhalle nichts anbrennen und gewannen die Abschlussspiele – und noch dazu ohne Gegentreffer.

Klare Sache: Jonathan Kranz (Mitte) vom RSV Wallbach im Spiel gegen Sulgen II mit den Schwestern Michelle und Jacqueline Seeber. | Bild: Neithard Schleier

Dabei kam es nach dem 5:0 gegen die außer Konkurrenz spielende zweite Mannschaft aus Sulgen zur Revanche gegen die Erste“ aus Sulgen. Beim vierten Spieltag im November hatten die Wallbacher gegen dieses Duo beim 1:3 die einzige Saisonniederlage kassiert. Nun gelang die Wiedergutmachung mit einem 3:0-Erfolg. Spätestens jetzt war der Meistertitel unter Dach und Fach. Als Kür gönnten sich Kimi Schrott und Jonathan Kranz zum Abschluss ein 5:0 gegen die Jungs aus Prechtal.

Abteilungsleiter Paul Frank war begeistert vom Nachwuchs seines Vereins: „Das muss man erst einmal schaffen, in der nächsthöheren Altersgruppe den Staffelsieg zu erspielen und das mit sechs Punkten Vorsprung.“ Nun geht es weiter für Kimi Schrott und Jonathan Kranz. Erst stehen die Spiele um die baden-württembergischen Meisterschaften an, danach spielen sie das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft.