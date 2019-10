von Sportredaktion

Kreisliga A-Ost

FC Geißlingen – SG Mettingen/Krenkingen 3:3 (2:3). (skh) In einem spannenden Spiel hatten beide Torhüter eine Menge zu tun. Es entwickelten sich hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften hätten als Sieger vom Platz gehen können. In der Schlussphase hatte Ralf Sutter die Sensation auf dem Fuß, der Ball prallte vor dem Schlussmann auf und flog an die Latte.

Tore: 0:1 (10.) Otteny; 1:1 (23.) Bercher; 1:2 (29) Happle; 2:2 (32.) Müller; 2:3 (42.) J. Bächle; 3:3 (50./FE) Golic . – SR: Peter Becker (Hinterzarten). – Z.: 270.

SV Nöggenschwiel – FC Grießen 3:0 (1:0). – Dem SV Nöggenschwiel merkte man an, dass er bereits unter der Woche gegen die Laufenburger Reserve ein schweres Spiel gehabt hatte. Von Beginn an war der kampstarke FC Grießen besser im Spiel und konnte lange mithalten gegen die Heimelf. Erst Simon Maciejewskis Tor war der Türöffner für den SV Nöggenschwiel. Die Führung beflügelte die Hausherren, nach dem Seitenwechsel nahmen sie das Spiel in die Hand und machten den doch noch deutlichen Sieg klar.

Tore: 1:0 (42.) und 2:0 (73.) beide Maciejewski; 3:0 (79.) Lais. – SR: Manuel Werner (Ühlingen-Birkendorf). – Z.: 120.

SV 08 Laufenburg II – SV Albbruck 2:3 (1:2). – Laufenburgs Trainer Fabio Cocuzza muss derzeit auf acht Stammspieler verletzungsbedingt verzichten. Der SV Albbruck machte das bessere Spiel und konnte drei Punkte aus dem Laufenburger Waldstadion entführen. Zwar machte Markus Widmann mit seinen zwei Toren etwas Hoffnung für die Hausherren, jedoch war dies zu wenig gegen den SV Albbruck. Die Gäste spielten konzentriert und machten ein gutes Spiel.

Tore: 0:1 (15.) L. Jehle; 0:2 (33.) Kirves; 1:2 (45.+3) Widmann; 1:3 (60.) Vögele; 2:3 (67.) Widmann. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 40. – Bes.: GR für Feldmann (SV08/85.)

SV Stühlingen – C.S.I. JR Laufenburg 7:3 (3:2). – Bereits nach zwei Minuten führte der SV Stühlingen mit 2:0 und hätte in der dritten Minute durch Adelin Oborocianu sogar das 3:0 erzielen können. Der Stühlinger Angreifer setzte einen Strafstoß neben das Tor. Bis zur Halbzeit gab‘s einen Schlagabtausch mit fünf Toren. Nach dem Seitenwechsel schafften die Gäste durch einen Strafstoß von Nico Maenza den Ausgleich. Oborocianu machte es diesmal besser und brachte seine Elf erneut in Führung. In der Schlussphase ließen die Stühlinger durch drei weitere Tore nichts mehr anbrennen.

Tore: 1:0 (1.) Botos; 2:0 (2./ET) M. Girgenti; 2.1 (23.) Tardo; 3:1 (30.) Isele; 3:2 (45.) Tardo; 3:3 (50./FE) N. Maenza; 4:3 (69.) Oborocianu; 5:3 (75.) Lang; 6:3 (89.) und 7:3 (90.) beide Oborocianu. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 120. – Bes.: Oborocianu (SVS/3.) verschießt FE ; Nannavecchia (SVS/72.) hält HE von N. Maenza.

FC Weizen – Spvgg. Brennet-Öflingen 5:0 (1:0). – Weizens Trainer Michael Gallmann war erleichtert nach dem Sieg seiner Elf. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften. Erst Christoph Baschnagels Führungstreffer war der Beginn der Weizener Dominanz. Danach nahm der FC Weizen das Spiel in die Hand und ließ dem Gast keine Chance.

Tore: 1:0 (31.) Baschnagel; 2:0 (65.) Baumann; 3:0 (74.) Baschnagel; 4:0 (80.) Kehl; 5:0 (88.) Korhummel. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 120. – Bes.: Güntert (FCW/25.) verschießt FE; Brüggemann (Spvgg./74.) hält FE von Baschnagel.

SV Nöggenschwiel – SV 08 Laufenburg II 3:1 (2:0). – Zunächst war der SV08 am Drücker und machte der Nöggenschwieler Defensive zu schaffen. Der SV Nöggenschwiel brauchte eine gute halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Nach dem Führungstreffer der Hausherren wendete sich das Blatt, und die Pavano-Elf wurde stärker. „Es war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft“, freute sich SVN-Trainer Pepe Pavano über den starken Auftritt seiner Elf.

Tore: 1:0 (34.) Maciejewski; 2:0 (45.) Lais; 3:0 (49.) Weiler; 3:1 (71.) Feldmann. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 100.

SV Rheintal – Spvgg. Wutöschingen 5:1 (2:0). – Der SV Rheintal machte von Beginn an Druck. Manuel Asal brachte in seinem ersten Spiel von Beginn an den SV Rheintal mit einem Doppelpack in Führung. Kurz nach der Pause schaffte Thomas Kehr den Anschlusstreffer für die Wutöschinger. Das Gegentor machte den SV Rheintal stärker, und durch zwei Tore von Robin Wagner und das dritte von Manuel Asal machten den wichtigen Sieg für die Hausherren gegen den Tabellennachbarn perfekt.

Tore: 1:0 (8.) und 2:0 (30.) beide Asal; 2:1 (49.) Kehr; 3:1 (60.) Wagner; 4:1 (62.) Asal; 5:1 (89./FE) Wagner. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 120.

VfRHorheim-Schwerzen – SC Lauchringen 3:7 (2:3). – Tore: 1:0 (16.) Hoffmann, 1:1 (17.) Pawlowski, 2:1 (21.) Hoffmann, 2:2 (38.) Pawlowski, 2:3 (45.) Kern, 2:4 (52.) Aydogan, 2:5 (58.) Maric, 3:5 (70./FE) Richard Zielke, 3:6 (85.) und 3:7 (87.) beide Ayhan. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 90. – Bes.: Hoffmann (VfR/44.) verschießt FE.

Kreisliga A-West

FV Degerfelden – TuS Stetten 0:1 (0:0). – Lange sah es nach einem torlosen Remis für beide Mannschaften aus. Der TuS Stetten konnte erst kurz vor dem Ende der Partie durch ein Tor von Matthias Bader den viel umjubelten Treffer erzielen. Zuvor entwickelten sich wenige Chancen auf beiden Seiten, die keiner der Angreifer nutzen konnte.

Tor: 0:1 (88.) Bader. – SR: Nick Hübl (Wehr). – Z.: 70. – Bes.: GR für Bader (TuS/88.).

FC Wehr – TuS Kl. Wiesental 5:0 (1:0). – Die Kraehling-Elf machte von Beginn an das Spiel und hatte den Gegner zu jeder Zeit fest im Griff. Bereits nach drei Minuten führte die Heimelf. Nach der Führung ließ der FC Wehr etwas nach und schaffte es dennoch durch Francesco Vardi auf 2:0 zu erhöhen. Die weiteren Tore waren die Bestätigung für den guten Auftritt. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, jedoch vergaben die Angreifer einige Chancen.

Tore: 1:0 (3.) Santos Silva; 2:0 (57.) Vardi; 3:0 (64.) Kilic; 4:0 (75.) Ramsteiner; 5:0 (90.) Kilic. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 80.

SV Weil II – SV Eichsel 4:0 (2:0). – Für die Weiler Reserve war es eine klare Sache. Der SV Eichsel tat sich schwer und fand nicht ins Spiel. Bis zur Pause lagen die Rheinfelder bereits mit 0:2 hinten und kassierten auch nach dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer. Der SV Eichsel fand keine Mittel, dem SV Weil II gefährlich zu werden. Auch Andreas Brugger der Trainer Jürgen Mair vertrat, fand keine Erklärung.

Tore: 1:0 (14.) E. Mehmeti; 2:0 (45.) Pfeiffer; 3:0 (47.) Bürgin; 4:0 (81.) Samardzic. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 40.

SV Schopfheim – SV Todtnau 4:0 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) Zein; 2:0 (70.) und 3:0 (81.) beide Asik; 4:0 (88./ET) Ritter. – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 70.

FC Hauingen – FC Steinen-Höllstein 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (18.) Argast; 1:1 (61.) Meier; 1:2 (62.) Gültekin. – SR: Francesco Natale (Schallbach). – Z.: 120.

SV Liel-Niedereggenen – FC Huttingen 0:6 (0:3). –Tore: 0:1 (1.) und 0:2 (6.) beide Perrone; 0:3 (23.) Saccone; 0:4 (57.) Denzer; 0:5 (70.) Perrone; 0:6 (75.) Gütlin. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 80.