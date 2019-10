Fußball-Kreisliga A, Ost: – Jetzt wird‘s spannend. Kann die SG Mettingen/Krenkingen ihre weiße Weste behalten? Die Elf von der Trainer Georg Isele hat eine schwere Aufgabe beim FC Geißlingen zu bewältigen. Es ist der Kracher des achten Spieltags. Genauso interessant ist das Derby zwischen dem VfR Horheim-Schwerzen (3.) und dem SC Lauchringen (5.).

Bereits am heutigen Donnerstagabend, um 20 Uhr, trifft der SV Rheintal auf die Spvgg. Wutöschingen: „Wir haben wegen der Spieler, die in der Schweiz arbeiten, das Heimsrecht getauscht und spielen dann im April in Wutöschingen„, so Sportchef Thorsten Walz zur Terminänderung. Ebenfalls heute Abend, 19.45 Uhr, trägt der SV Nöggenschwiel das Nachholspiel gegen den SV 08 Laufenburg II aus.

Sechs Spiele, sechs Siege – besser geht‘s nicht. Und jetzt auch noch das Pokal-Viertelfinale durch ein 5:2 gegen den SV Buch. Die SG Mettingen/Krenkingen dominiert die Anfangsphase der Saison. Dabei hat sie sogar noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Partie des vergangenen Spieltags gegen die Spvgg. Brennet-Öflingen steht ja im Dezember noch an.

Der Tabellenführer will seinen Nimbus natürlich behalten und auch das siebte Spiel gewinnen. Ob der FC Geißlingen das zulässt? Der direkte Verfolger – mit 16 Punkten auf Rang zwei – wird alles versuchen, um als erstes Team der SG ein Bein zu stellen.

Die Geißlinger haben ihren Rhythmus gefunden. Rechzeitig zum Hit sind sie in Form. Zuletzt siegte die Elf von Trainer Andreas Bauhuber vier Mal in Folge. Das ist eine Ansage an den Tabellenführer. In der vergangenen Saison war es eng. 3:3 hieß es im Hinspiel, mit 3:2 siegte die SG in der Rüßckrunde. Da liegt Spannung drin. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf das Duell der im Moment stärksten Teams.

Bärenstark ist der VfR Horheim-Schwerzen in die Saison gestartet. Mit 16 Punkten haben die Schwarz-Gelben eine Duftmarke hinterlassen. Allerdings gab‘s beim 1:2 beim FC 08 Bad Säckingen zuletzt einen Dämpfer. Mal sehen, wie der VfR die erste Niederlage wegsteckt, und ob er gleich wieder in den Rhythmus findet.

Der SC Lauchringen hat mit den Horheimern noch ein Hühnchen zu rupfen. Zwei Mal verloren die Lauchringer in der vergangenen Saison – mit 1:2 und 1:4. Beim 1:4 in Horheim präsentierte sich der SC unter aller Würde. An diese Partie mag sich SC-Trainer Carmine Marinaro wohl nicht gerne erinnern.

Im Moment steht seine Elf gut da. Zwölf Zähler hat sie bereits gesammelt. Zuletzt hat sie den spielstarken SV 08 Laufenburg II beim 2:1 in die Schranken verwiesen. Die Lauchringer fahren mit viel Selbstvertrauen zum Nachbarn. Diesmal dürfte es ein knappes Ergebnis geben. Vielleicht gelingt den Lauchringern die Revanche.

Derbycharakter hat die Begegnung zwischen dem SV 08 Laufenburg II und dem SV Albbruck. Nach drei Siegen in Folge hat der SV Albbruck zuletzt zwei Mal verloren. Die Elf von Trainer Rainer Jehle will in die Spur zurückkehren. Der SV08 will die Scharte der Niederlage in Lauchringen auswetzen.