Dirk Salzmann
Dirk Salzmann
Beim BSV Nordstern Radolfzell wird großen Wert auf die Jugendförderung gelegt. Einige Eindrücke vom Turnier, das der Club im Frühjahr ausrichtete.
Bild 1: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 2: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 3: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 4: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 5: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 6: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 7: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 8: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 9: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 10: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 11: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 12: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 13: Wenn die jüngsten Kicker mit Begeisterung dabei sind: Die besten Bilder vom Turnier in Radolfzell!
Bild: Salzmann, Dirk