Die Spielzeit 2019/20 ist für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga inklusive Pokal- und Relegationsspielen mit sofortiger Wirkung beendet. Das haben der Deutsche Tischtennisbund DTTB und seine 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz beschlossen.

In dieser abgebrochenen Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet.

Der DTTB und alle Landesverbände (LV) haben in einem konstruktiven Austausch folgendes beschlossen: Die Spielzeit 2019/20 wird sofort beendet, es werden auch keine Relegationen mehr zur Austragung kommen. Die damit jetzt beendete Saison wird anhand der zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit

gültigen Tabelle (Stand 13. März 2020) gewertet. Die gilt unabhängig von der Anzahl der bis dahin durchgeführten Spiele.

Die in diesen Abschlusstabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen (Relegationsplätze unberücksichtigt) befindlichen Mannschaften steigen auf bzw. ab. Entscheidungen zum Umgang der in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen befindlichen Mannschaften trifft jeder Landesverband bzw. der DTTB je nach Zuständigkeit für die jeweiligen Spielklassen für sich und veröffentlicht diese in den nächsten Tagen.