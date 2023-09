Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: Bahlinger SC – SC Pfullendorf 4:1 (0:1). – Mit einem Blitzstart überraschte der Verbandsligist den favorisierten Gastgeber. Nach einem langen Ball von David Fritz aus dem Halbfeld setzte Tim Konrad stark nach und schob den Ball routiniert am Bahlinger Schlussmann vorbei zur 1:0-Führung. Der Regionalligist wirkte kurzzeitig geschockt, rappelte sich dann aber auf und kam etwas besser ins Spiel. Die Linzgauer hielten jedoch gut dagegen und erarbeiteten sich sogar Chancen auf das 2:0. Wie in der 28. Minute, als Mesud Delaimi auf Tim Konrad durchsteckte, dieser den Ball aber nicht mehr voll erwischte. Kurz darauf hatte der SCP Glück, als Luca Köbeles Schuss abgefälscht am Pfosten vorbei rauschte. Pfullendorf war immer gefährlich durch seine Konter aus dem Halbfeld. Kurz vor der Halbzeitpause hatte allerdings der Bahlinger SC noch eine Riesenchance. Der Ball landete sogar im Pfullendorfer Tor, der Treffer wurde allerdings wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht gegeben. So blieb es bei der knappen Gästeführung.

Ähnlich wie im ersten Durchgang verlief der Auftakt in der zweiten Spielhälfte. Grund zum Jubeln hatte diesmal allerdings der Bahlinger SC. Gerade mal vier Minuten waren gespielt, als Rico Wehrle nach einem Eckball von Noah Lovisa per Kopf ins lange Eck zum Ausgleich traf. Im Gegenzug vergab Andreas Romeo die Chance auf die erneute Führung für den SCP, der sich weiterhin sehr gut verkaufte im Duell gegen die zwei Klassen höher spielenden Kaiserstühler. Bahlingen hatte zwar weiterhin mehr Spielanteile, die Linzgauer standen defensiv aber gut und suchten ihr Heil in Kontern. Ein Tor wollte allerdings nicht mehr fallen für den Außenseiter. Dies gelang dem Gastgeber dann nach 72 Minuten, als Hasan Pepic am langen Pfosten zur Stelle war und zum 2:1 einschob. Nur drei Minuten später erhöhte Shqipon Bektasi auf 3:1 – die Vorentscheidung, da die Pfullendorfer nun körperlich angeschlagen wirkten und nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten. Endgültig den Sack zu machte dann erneut Bektasi mit dem 4:1. Trotz der Niederlage konnten die Linzgauer nach einer starken Leistung aber erhobenen Hauptes den Platz verlassen.

Tore: 0:1 (4.) Tim Konrad, 1:1 (49.) Wehrle, 2:1 (72.) Pepic, 3:1 (75.) Bektasi, 4:1 (90.+1) Bektasi. – SR: Timo Bugglin (Weil am Rhein). – Z: 541.