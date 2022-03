SBFV-Pokal, Viertelfinale: Freiburger FC – FC Radolfzell 2:2 n.V. (2:2, 1:2). – Riesenjubel bei den Radolfzeller Fans unter den 200 Zuschauern in der Duraku-Bau Arena in Freiburg. Die Verbandsliga-Fußballer vom Bodensee haben sich bereits zum zweiten Mal im laufenden Pokalwettbewerb gegen einen Oberligisten durchgesetzt.

Beim höherklassigen Freiburger FC reichte den Mettnauern ein 2:2 nach Verlängerung zum Einzug ins Halbfinale. „Wir sind riesig stolz auf die Truppe“, sagte Sportvorstand Alexander Thumer vor der sicherlich angenehmen Heimfahrt.

Video: FC Radolfzell

Dabei gelang den Gästen im Breisgau ein Auftakt nach Maß. Bereits nach zwei Minuten erzielte Jannik Beha nach einem Eckball aus kurzer Distanz aus dem Gewühl die Radolfzeller Führung. Die Antwort der Freiburger, die eine starke erste Hälfte spielten, ließ allerdings nicht lange auf sich warten.

In der 18. Minute traf Daniel Himmelsbach zum Ausgleich. Weitere zehn Minuten später ging der Favorit durch einen in abseitsverdächtiger Position entstandenen Strafstoß von Konstantin Fries in Führung. Die Hausherren machten weiter Druck und führten verdient. Der FC Radolfzell kam unter den Augen des SC-Freiburg-Verteidigers Nico Schlotterbeck nur selten zu Entlastungsangriffen.

Im zweiten Durchgang zeigte der Verbandsligist dann laut Sportvorstand Thumer eine überragende Vorstellung. „Wir haben gut dagegen gehalten und viele Zweikämpfe gewonnen“, sagte er. Die Mettnauer ließen sich auch nicht von einem verschossenen Elfmeter verunsichern.

Im Gegenteil. Nur Sekunden, nachdem Daniel Wehrle vom Punkt am starken FFC-Torhüter David Bergmann gescheitert war, bediente der Radolfzeller mit einem Eckball Felix Heuel, der per Kopf zum Ausgleich traf.

In der Verlängerung hatten beide Mannschaften noch Torchancen, ein weiterer Treffer sollte allerdings nicht mehr fallen, sodass der FC Radolfzell den Einzug in die vorletzte Pokalrunde schaffte, wo er auf die DJK Donaueschingen, den FC Denzlingen oder den SV Oberachern treffen könnte.

„Wir sind überglücklich“, sagte Alexander Thumer, „das ist ein gerechtes Ergebnis, wir sind verdient weitergekommen.“

Tore: 0:1 (2.) Beha, 1:1 (18.) Himmelsbach, 2:1 (28./FE) Fries, 2:2 () Heuel. SR: Satriano. – Z: 200.