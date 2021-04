Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TuS Kriftel (Samstag, 18 Uhr, BZ-Arena Salem). – Die Vorfreude auf das baldige Ende der Saison ist Christian Pampel gründlich verhagelt worden. Laut Spielplan ist die Partie gegen den Tabellenelften zwar der vorletzte Spieltag. Wann aber der letzte gespielt werden wird, steht in den Sternen. „Am Mittwoch wurde uns mitgeteilt“, sagt der Spielertrainer, „dass sich bei Dresden und Leipzig Personen mit Corona infiziert haben.“ Schon wieder Dresden und Leipzig! Die Duelle mit den Sachsen waren ja wegen Corona verlegt worden. Auf den 1. und 2. Mai. Daraus wird erst einmal nichts.

Dresden und Leipzig erneut in Quarantäne

Pampel: „Dresden und Leipzig sind in Quarantäne, und wir wissen im Moment nicht, ob und wie es weitergehen wird.“ So wie es aussieht, wird die Saison unfreiwillig verlängert. Gut möglich bis Ende Mai. Die DVL hat das zu entscheiden. Schließlich werden Dresden und Leipzig nach 14 Tagen „Nichtstun“ nicht so ohne Weiteres aus der Quarantäne heraus antreten können. Eine entsprechende Vorbereitung brauchen sie schon. Das kostet Zeit und verlängert damit die Saison möglicherweise um einige Wochen. In denen nicht nur der TSV Mimmenhausen seinen Spielbetrieb aufrecht erhalten muss. Freiburg, Mühldorf, Schwaig und Karlsruhe sind ebenfalls betroffen. Eine mehr als ärgerliche Situation. Nicht nur für die Volleyballer in Blau-Gelb.

Erstaunlich gelassener Christian Pampel

Umso erstaunlicher, wie gelassen Christian Pampel trotz der ärgerlichen Situation bleibt. „Warten wir ab“, sagt er, „was die DVL entscheidet und kümmern uns jetzt um unser letztes Heimspiel.“ Und um den ersten Sieg im April 2021. Um den muss sich der TSV ja nun wirklich keine großen Sorgen machen. Angesichts der klaren Unterschiede zwischen den beiden Duellanten. Kriftel steht auf Rang elf, hat neun seiner 26 Partien gewonnen. Mimmenhausen war 19 Mal erfolgreich. Also, Herr Pampel, alles klar? Von wegen! Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Das haben wir vor dem Spiel in Freiburg auch gesagt!“

Mimmenhausen grundsätzlich besser

Klar, auch er weiß, dass „Mimmenhausen grundsätzlich besser ist“ als Kriftel. Er weiß aber auch nur zu gut, eine Erfolgsgarantie ist das ganz und gar nicht. Das 0:3 an der Dreisam hat das hinlänglich bewiesen. „Wir waren nicht wirklich schlecht“, erinnert sich Pampel, „aber auch nicht wirklich gut.“ Freiburg dagegen habe „saustark“ gespielt – das Resultat: eine faustdicke Überraschung. Das über die Freiburger Partie Gesagte, warnt Pampel seine Spieler, gelte „grundsätzlich auch für die Partie gegen Kriftel“.