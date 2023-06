Wie emotional wird das letzte Spiel am Samstag nach vier Jahren als Trainer der Frauen des SV Deggenhausertal für Sie?

Vier Jahre eine Mannschaft zu trainieren, geht einem schon ein bisschen nahe. Da sind auch Freundschaften entstanden und es wird sicherlich ein bisschen emotional werden.

Was sind Ihre Pläne für die kommende Saison?

Ich werde als stellvertretender Jugendleiter weitermachen, will jetzt aber einfach mal eine Pause vom Trainergeschäft einlegen und das Private mal in den Vordergrund stellen. Mal schauen, was dann im nächsten Jahr passiert.

Was erhoffen Sie sich für das Derby gegen den Hegauer FV?

Es ist ein interessantes Spiel. Ein Derby gegen den Hegauer FV ist immer etwas Besonderes. Es wäre super schön, wenn wir uns mit einem Sieg aus der Oberliga verabschieden würden. Mit dem Gefühl vom letzten Spieltag geht man ja auch immer in die Vorbereitung beziehungsweise in die neue Saison.

Auch wenn Sie nicht mehr Trainer sein werden: Was trauen sie der Mannschaft nächstes Jahr in der Verbandsliga zu?

Da will ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, da es die Sache der neuen Trainer ist. Aber die Mannschaft kann, wie sie da steht und mit den von Verletzungen zurückkehrenden Spielerinnen in der Verbandsliga vorne mitspielen.