Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Singen 4:1 (1:0). – Der FC Singen operierte von Beginn an nur mit langen Bällen, auf die sich die SC-Abwehr immer besser einstellte. In der 15. Minute stoppte Hüter Lars Strölin das Solo von Todorovski. Nach einer starken Aktion der Faude-Brüder setzte Sven den Ball knapp übers das Toreck (20.). Zwei Minuten später konnte FC Torhüter Cioara einen Freistoß nicht festhalten, Sven Faude stellte auf 1:0.

Gottmadingen-Bietinger Führung verdient

Dann war Strölin wieder gefordert (25.). Nach Foul an Sven Faude lenkte der 04er-Hüter seinen Strafstoß an den Pfosten (26.). Der Gast hatte noch zwei Möglichkeiten, aber die Führung war verdient. In der 75. Minute konnte Strölin nicht festhalten, Schädler staubte ab zum Ausgleich. Nach klasse Zuspiel von Sven Faude auf Kevin Tofahrn reagierte der Hüter schneller (76.). Drei Minuten später lag der SC nach einem Traumtor wieder vorne.

Traumtor von Kevin Tofahren zum 2:1 für Gottmadingen-Bietingen

Nach weitem Zuspiel nahm Tofahrn den Ball vom 16er-Eck direkt. Dann setzte Adrian Hellwig den Querpass von Sven Faude vom 16er in den Winkel zum 3:1. In der 93. Minute ergab die neunte Gelbe Karte für den Gast nicht nur Gelb-Rot sondern auch noch Strafstoß. Luca Magro erhöhte sicher auf 4:1. Die beste Phase hatten die Gäste die 15 Minuten nach der Pause. Der Erfolg war ein Tor zu hoch, aber am Erfolg gab es nichts zu rütteln. (re)

Tore: 1:0 (22.) Sven Faude 1:1 (75.) Schädler, 2:1 (79.) Tofahrn, 3:1 (86.) Hellwig, 4:1 (93./FE) Magro. – SR: Morat (Bad Dürrheim). – Z: 495. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Fetic (90., FCS).