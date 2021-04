von unserer Sportredaktion

Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission mit Vertretern der drei baden-württembergischen Fußballverbände haben am Donnerstag den Beschluss gefasst, den Spielbetrieb in der Oberliga Baden-Württemberg der Männer in der Saison 2020/21 nicht wieder aufzunehmen. Die Meisterschaftsrunde ist damit annulliert und es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Angemessene Vorbereitung nicht mehr möglich

„Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs kam nicht mehr in Betracht, da nach der derzeitigen Verfügungslage nahezu sämtlichen Oberligisten seit Monaten und auch weiterhin ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen untersagt ist“, heißt es in einer Mitteilung des Südbadischen Fußballverbands (SBFV). „Spätester Termin für eine Rückkehr in den Spielbetrieb mit der Chance, zumindest noch die Vorrunde abschließen zu können, wäre der 9. Mai. Eine angemessene Vorbereitung bis zu diesem Stichtag ist aber nicht mehr möglich“, schreibt der SBFV weiter.

Dem Beschluss vorausgegangen war ein Beschluss der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, unter den gegebenen Umständen keine Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufzunehmen. Die Begründung leitet sich aus der fehlenden sportlichen Qualifikation ab, da keine der Oberligen nur annähernd 50 Prozent der im jeweiligen Spielmodus vorgesehenen Spiele absolviert hat.

Oberliga der Frauen ist noch offen

In der Oberliga Baden-Württemberg haben die 21 Vereine erst 11 bis 13 von 42 zu absolvierenden Spieltagen bestritten. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest verringert sich entsprechend auf zwei Vereine.

Weiterhin noch offen ist, wie mit den Oberligen der Frauen und der Jugend im Detail verfahren wird, hier laufen derzeit noch die Abstimmungen.