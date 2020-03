Fußball 23. März 2020, 17:34 Uhr

Wenn der Ball nicht rollt, wird mit der Klopapierrolle jongliert: Amateur-Fußballer beim Training zuhause

Not macht erfinderisch: Die durch die Corona-Krise zum Nichtstun verdammten Amateur-Fußballer der Region haben einen Weg gefunden, auch zuhause am Ball, oder besser gesagt an der Klopapier-Rolle zu bleiben.