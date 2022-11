Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – Hegauer FV 4:0 (1:0). – Für den FC Gutmadingen um Trainer Steffen Breinlinger hätte das erste Spiel der Rückrunde nicht besser starten können. Im Duell mit den Tabellennachbarn vom Hegauer FV (14. Platz) waren beide Teams zunächst eher defensiv ausgerichtet und darauf bedacht, die Fehler des jeweils anderen auszunutzen.

Von Beginn an war Gutmadingen besser im Spiel

Doch von Beginn an war es der FC Gutmadingen, der besser im Spiel war und durch gute Balleroberungen öfter den Weg in die gefährliche Zone fand, – auch wenn die Bälle in der Zone oft zu unpräzise waren. Dennoch gelang es den Hausherren in Führung zu gehen. Tobias Kienzler erzielte in der 37. Minute das verdiente 1:0. Trotz zahlreicher Standards und mehrerer Kopfbälle durch Dominik Maus ging es nur mit dieser knappen Führung in die Pause.

Hegauer FV verliert die wichtigen Zweikämpfe

Nach dem Seitenwechsel trat Gutmadingen noch dominanter auf, konnte die wichtigen Zweikämpfe für sich entscheiden – und in den zweiten 45 Minuten sogar drei Tore nachlegen. Zuerst traf Manuel Huber (46.) kurz nach dem Seitenwechsel. Ein Doppelpack von Lukas Riedmüller (75.+89.) besiegelte schlussendlich den Sieg für Gutmadingen. Am Ende steht für das Team von Steffen Breinlinger ein verdientes 4:0 auf dem Papier. „Für uns war das sehr wichtig nach der Miesere der vergangenen Wochen, die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten zu holen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen“, lautet Breinlingers Fazit.

Tore: 1:0 (37.) Tobias Kienzler, 2:0 (46.) Manuel Huber, 3:0, 4:0 (75./89.) Lukas Riedmüller. – SR: Niklas Zygan. – Z: 110.

