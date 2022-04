Fußball-Landesliga: SV Denkingen – Türkischer SV Konstanz (Samstag, 15.30 Uhr). – Vier Spiele innerhalb von nur acht Tagen: In Sachen Terminplanung über Ostern hat man es mit dem abstiegsbedrohten Türkischen SV Konstanz nicht gut gemeint. „Übel!“, so der Kommentar von Coach Aydo Kir über das österliche Programm seines Teams, das über die Feiertage gleich mehrfach um den letzten Strohhalm in Sachen Klassenerhalt kämpft. Jedes Match hat fast schon Finalcharakter, zumal auch das Nachholspiel am Mittwochabend in Bad Dürrheim mit 2:3 verloren wurde.

Fußball Der Oster-Kick-Tipp mit Aydo Kir Das könnte Sie auch interessieren

„Wir müssen schon Denkingen schlagen, damit wir noch eine kleine Chance haben! Aber bei dem Programm ist es für uns schon fast unmöglich, den Klassenerhalt zu schaffen!“, hält sich Kirs Optimismus in engen Grenzen. Zumal „Das sind schwere Aufgaben. Vom Verband ist das auch ungeschickt, da bei diesem Programm die Gefahr auch groß ist, dass sich weitere Spieler verletzen!“, weist Kir auf die Problematik der engen Taktung, der knappen Regenerationszeit und die Tabellenlage hin.

Fußball Kopfball — unverzichtbar im Fußball oder Gesundheitsrisiko? Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausgangslage ist also eindeutig: Der Türkische SV Konstanz muss in Denkingen gewinnen. Doch auch für die Gastgeber ist es kein Spiel, in das man völlig unbeschwert gehen kann, wie SVD-Trainer Joachim Ruddies meint: „Auch wir müssen gewinnen, um uns etwas von den Abstiegsrängen abzusetzen!“ Der FC Bad Dürrheim, lange tief im Tabellenkeller, punktet fleißig und klettert nach oben, auch der FC Löffingen rückt dem SV Denkingen eng auf die Pelle – es wird kritisch für das Überraschungsteam der Hinrunde, Punkte werden dringend benötigt.

Noch kritischer sieht es für den TSV Konstanz aus: Der sichere Tabellenrang zwölf ist schon kaum mehr machbar für das Team von Aydo Kir, ja selbst der 13. Rang ist nur noch mit einem kleinen sportlichen Wunder erreichbar – und dann müsste man noch zittern und abwarten, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga nach unten kommen? Für die DJK Donaueschingen sieht es dort ganz schlecht aus und auch der FC 08 Villingen II ist stark gefährdet.

Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie sich der Landesliga-Vizemeister in der Aufstiegsrunde behauptet. Am Ostermontag steht dann außerdem noch das Gastspiel beim FC Singen 04 auf dem Programm – ein Match, in dem der Türkische SV Konstanz auch nicht gerade mit Punkten rechnen sollte.