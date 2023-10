Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – Türk SV Singen 0:4 (). – Die Heimmannschaft begann das Spiel defensivorientiert und überließ den Spielaufbau den Gästen. Singen machte das Spiel und ließ den Ball hin und her laufen.

F.A.L. lauert auf Konter, Tür SV Singen macht das Spiel

Die SpVgg lauerte auf Konter und so kam Lukas Keller zu einer guten Chance, die Torhüter Mendes aber klasse pariert. Singen kam nach und nach mehr vor das Tor der Heimelf. Eine ruhender Ball und eine starke Kombination verfehlten nur knapp das Tor. Glück für die SpVgg F.A.L. in dieser Phase. In der 40. Minute rettete der Pfosten für F.A.L., nachdem die Singener wieder den Ball gut hatten laufen lassen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann soweit. F.A.L. konnte nach einer Ecke nicht klären und so kam der Abpraller zu Anic, der trocken ins Tor schob.

Singen kommt mit Volldampf aus der Kabine

Nach der Pause kamen die Gäste mit Volldampf aus der Kabine. Gleich in der 46. setzte Turan einen Distanzschuss an die Latte. Einen weiteren Distanzschuss parierte Würms dieses mal super. Ab der 60. Minute wurde es dann auf beiden Seiten kampfbetonter und hektisch. Spielerisch konnten beide Mannschaft nicht mehr vollends die Spielzüge ausspielen. Das 0:2 kam dann auch aus einem Standard. Scharf vor das Tor geschossen, köpfte Karacan über Würms in Tor. F.AL. versuchte nochmal alles, aber Singen spielte es ruhig runter und kam zu einem Strafstoß, da Gut nur noch mit der Hand abwehren konnte. Den Strafstoß setzte Dumitru unhaltbar zum 0:3 neben den Pfosten. Wieder ein Standard brachte dann die endgültige Entscheidung. Diesmal traf Hamdushi per Drop-Kick. F.A.L. konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr den Druck erhöhen, somit siegte Singen verdient mit 4:0.

Tore: 0:1 (45.) D. Anic, 0:2 (70.) Karacan, 0:3 (78./FE) Dumitru, 0:4 (81.) Hamdushi. – SR: Böhler. – Z: 160.

