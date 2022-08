Türkischer SV Singen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). – Noch vor wenigen Wochen schien es so, als würden stark aufspielende Singener mit einem deutlichen 4:0-Sieg über den SC Konstanz-Wollmatingen alle Aufstiegsträume der Elf von Spielertrainer Adel Grimm zerstören. Doch dank eines furiosen Schlussspurts der Konstanzer treffen sich die beiden Aufsteiger nun doch in der Landesliga wieder.

Die letzte Begegnung hat auch Adel Grimm, Spielertrainer beim SC Konstanz-Wollmatingen, noch in guter Erinnerung und er verspricht: „Wir haben im letzten Spiel gegen den TSV nicht gut ausgesehen und wollen diesmal ein anderes Gesicht zeigen. Die Jungs sind top drauf und heiß auf die Revanche.“

Die weiteren Spiele in der Landesliga SG Dettingen-Dingelsdorf – SpVgg F.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). – Beide Teams waren zuletzt am Mittwoch im Pokal im Einsatz. Während die Gastgeber den Schwung vom Einzug ins Achtelfinale mitnehmen können, muss der Vizemeister das Aus gegen den FC Öhningen-Gaienhofen verkraften.

FC Bad Dürrheim – Hegauer FV (Samstag, 15.30 Uhr). – Für die beiden Rivalen geht es darum, einen kapitalen Fehlstart zu verhindern, denn beide Mannschaften gingen jeweils mit einer Niederlage in die Runde.

FC Überlingen – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 15.30 Uhr). – In der letzten Runde waren beide Mannschaften lange in der Spitzengruppe, der Auftakt jedoch verlief durchwachsen. Dem SC gelang ein Last-Minute-Sieg, dem FC Überlingen blieb ein später Ausgleichstreffer in Konstanz verwehrt. Es muss sich auch zeigen, wie die Überlinger die 120 Pokalminuten vom Mittwoch verdaut haben.

FV Walbertsweile-Rengetsweiler – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). – Für SVD-Trainer Joachim Ruddies ist es immer wieder speziell, an eine frühere Wirkungsstätte zurückzukehren. Zudem tritt seine Elf mit dem Rückenwind eines 3:0-Auftaktsieges an. Der FV hingegen möchte dagegen wieder an die einstige Heimstärke anknüpfen.

VfR Stockach – FC Radolfzell (Samstag, 16 Uhr). – Der VfR Stockach hofft auf die ersten Saisontore und -punkte, der Ex-Verbandsligist von der Mettnau peilt jedoch den ersten Landesliga-Sieg unter Neu-Trainer Oliver Sorg an.

Ferner spielen: FC Gutmadingen – FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr); FC Königsfeld – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr)

Beide sind mit guten Resultaten gestartet, die Singener konnten zudem noch im Pokal Erfolge verbuchen und stehen im Achtelfinale. Der Notarzt-Einsatz im Pokalspiel gegen den FC Überlingen am Mittwochabend erwies sich zum Glück als harmloser als zunächst befürchtet.

Kein Bruch, keine Wirbelverschiebung, eine sehr schmerzhafte Rippenprellung machte Can Güzeldal das Atmen schwer. Er wurde noch am Abend aus dem Krankenhaus entlassen und wird TSV-Trainer Fabian Wilhelmsen bald wieder zur Verfügung stehen.

Erleichterung nach dem Schock: TSV-Teammanager Sigi Özcan (links) mit Can Güzeldal nach dessen Entlassung aus dem Krankenhaus. | Bild: Verein

Im Pokalspiel entdeckte Trainer Wilhelmsen trotz des Erfolgs noch die eine oder andere Baustelle. Nach der 2:0-Führung schienen sich einige TSV-Akteure ihrer Sache zu sicher und schon bald war das Spiel zum 2:3-Zwischenstand gedreht, ehe sich dann das Spielglück nochmals den Singenern zuwandte.

„Da ist noch Luft nach oben und wir haben viel Arbeit vor uns, vor allem was das Spieltempo und die Cleverness angeht“, erkannte Fabian Wilhelmsen. Doch er betont nach den 120 Pokalminuten am Mittwoch: „Das Positive überwiegt. Man sah, dass die Moral bei uns gut ist!“

Für den Mitaufsteiger hat der ehemalige Spieler des SC Konstanz-Wollmatingen reichlich Worte des Lobs: „Es gefällt mir sehr gut, wie in Konstanz Fußball gespielt wird!“ Und da beim SC eher auf Technik als auf Physis Wert gelegt werde, erwartet er einen offenen Schlagabtausch zweier eher offensiv ausgerichteter Teams. „Es macht Spaß, gegen Konstanz zu spielen. Ich gehe von einem spannenden Spiel aus.“

SC-Trainer Grimm ist klar: „Die TSV-Offensive ist natürlich stark und nie wirklich zu 100 Prozent auszuschalten. Wir werden uns aber weniger auf den Gegner konzentrieren. Wenn wir es schaffen, unsere Stärken auszuspielen, dann wird es ein spannendes Spiel.“

Mit anderen Worten: Konstanz-Wollmatingen setzt darauf, ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen. Dabei geht Grimm nicht davon aus, dass das Pokalspiel in Sachen Kondition ein Vorteil für sein Team wird: „Der TSV hat vor der Saison ordentlich in die Breite investiert. Ich denke, dass die Singener die Belastung gut kompensieren können, vor allem in der frühen Phase der Saison. Wir werden auf uns schauen und unsere Aufgaben erledigen müssen, dann wird‘s ein Topspiel!“

Klingt nach einem attraktiven Duell der Aufsteiger.