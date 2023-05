Fußball, Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Auf dem Papier ist die Sache eigentlich klar: Der SC Konstanz-Wollmatingen als Tabellenzweiter und Gastgeber kann selbstbewusst gegen den FC Gutmadingen auflaufen.

„Seit dem neunten Spieltag sind wir ungeschlagen, also genau 18 Spiele, davon vier Spiele unentschieden. Ja, das ist schon eine geile Serie!“, freut sich SC-Spielertrainer Adel Grimm über den beeindruckenden Lauf seines Teams.

Vier Niederlagen in der Anfangsphase der Saison verhindern eine bessere Platzierung, doch auch das bisher Erreichte kann sich für einen Aufsteiger sehen lassen. Und nach wie vor sind die Aussichten auf einen der beiden vorderen Plätze sehr gut.

Auf der anderen Seite der FC Gutmadingen, der bis vor Kurzem noch tief im Kampf um den Klassenerhalt steckte. „Es ist sehr eklig, gegen Gutmadingen zu spielen“, so Grimm, der sich auch das Spiel der Schwarzwälder gegen den FC Radolfzell angesehen hat und daher erwartet: „Die sind superkompakt und lassen nur wenige Chancen zu.

Da kämpft einfach jeder. Und auch wenn sie jetzt dem Abstiegskampf entronnen sind – die haben nun einen guten Lauf, 5:0 gegen den FC Bad Dürrheim, 5:1 gegen den FC Radolfzell. Das wird kein Spaziergang, ein ganz schwieriges Spiel.“ Also alles andere als ein Pflichtsieg.

Dennoch sind die Konstanzer hier natürlich eindeutig die Favoriten. Und da es nun auf die Zielgerade geht, lohnt schon einmal ein Blick auf das Restprogramm. Hier ist Grimm eher skeptisch und will sich vom Tabellenstand der Gegner nicht blenden lassen. „Wir spielen eigentlich lieber gegen Topteams!“, so der SC-Coach.

Kein leichtes Restprogramm für die Rivalen

Dennoch räumt er ein, dass der Rivale aus Donaueschingen die härteren Gegner hat: „Die DJK hat jetzt am Wochenende ein ganz schweres Spiel gegen F.A.L. – das ist für mich spielerisch eine der stärksten Mannschaften der Liga.

Die weiteren Spiele in der Landesliga SV Denkingen – FC Königsfeld (Freitag, 18.30 Uhr). – Beim SV Denkingen lief es zuletzt rund, die unbeschwerte Lage scheint den Linzgauern gut zu tun. Allerdings: Als heimstark gelten die Denkinger nicht!



FC Radolfzell – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14 Uhr). – Einen weiteren Ausrutscher sollte sich der FC Radolf-zell nicht erlauben, wenn er die Span-nung bis zum Saisonfinale erhalten will. Der FC Bad Dürrheim wirkte allerdings zuletzt eher leer und droht nun auf den letzten Rang abzufallen



Hegauer FV – FC Neustadt (Sams-tag, 14.30 Uhr). – Rein rechnerisch ist der FC Neustadt noch nicht gerettet, der Hegauer FV hingegen sehr wohl. Allerdings läuft es beim HFV nicht gerade gut, gerade einmal fünf Punkte gab es in den letzten sieben Spielen.



SC Gottmadingen-Bietingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). – Zwei Mannschaften, die beiden jenseits von Gut und Böse sind, können im Katzental entspannt aufspielen.



Türk.SV Singen – FV Walbertswei-ler-Reng. (Samstag, 16 Uhr). – Für den FV ist nun jedes Spiel ein Endspiel, jeder Sieg kann das lange Unmögliche noch möglich machen, den Sprung auf den vorletzten Rang, der eventuell für den Klassenerhalt reichen könnte. Der Türk.SV Singen kann nach der Niederlage in Überlingen die Runde nun entspannt ausklingen lassen, für einen Aufsteiger hat er Beachtliches geleistet.

VfR Stockach – FC Überlingen (Samstag, 16 Uhr). – Der FC Überlingen hat zuletzt unterstrichen, dass er jedes Spiel gewinnen will und in der aktuellen Form wohl als Favorit zum Nachbarschaftsduell im Stockacher Osterholz antritt.



DJK Donaueschingen – SpVgg F.A.L. (Samstag, 16 Uhr). – In Radolf-zell und in Konstanz drückt man den offensivstarken Linzgauern die Dau-men im Duell gegen den Spitzenreiter.Die Elf von Trainer Florian Stemmer kann nun ohne Druck aufspielen, was sie für den Tabellenführer nicht ungefährlicher macht. (jr)

Und danach geht es gegen Dettingen-Dingelsdorf, die haben gegen uns auch ein starkes Spiel gemacht. Und dann geht es auch für die DJK noch gegen Gutmadingen. Wir haben also beide kein leichtes Restprogramm.“

SC startet ohne Ausfälle in das Saisonfinale

Personell sieht es im SC-Kader gut aus. Bis auf Timo Werne, der privat verhindert ist, sind alle an Bord, alle Spieler sind fit und einsetzbar, die Verletztenliste ist leer.

Und so langsam lohnt auch ein Blick über das Saisonende hinaus in Richtung Relegation. In der Landesliga-Staffel 1 ist der SV Stadelhofen als Meister kaum mehr einzuholen, der VfB Bühl als Zweiter hat fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Enger geht es in der Staffel 2 zu, wo Tabellenführer VfR Hausen (58 Punkte) noch nicht durch ist, dahinter haben noch der FV Herbolzheim (56 Punkte), der FC Wolfenweiler-Schallstadt (55 Punkte) und der SV Weil (52 Punkte) Chancen auf Titel oder Aufstiegsrunde.