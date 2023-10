Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Neustadt 3:6 (2:3). – Über die linke Seite setzte sich Sam Samma im Strafraum gegen die HFV-Abwehr durch und bediente den freistehenden Steffen Rohrer, der in der siebten Spielminute das 1:0 für die Gäste erzielte. In der 19. Spielminute verlor der FC Neustadt den Ball in der Vorwärtsbewegung, Kevin Kohler leitete den Konter ein und brachte mit einem schönen Zuspiel Markus Müller in Aktion, welcher den Ball aus halblinker Position in die lange Ecke zum 1:1 Ausgleich legte. Der FC Neustadt kam durch Sam Samma kurz danach zur nächsten Toraktion, sein Ball landete aus 50 Metern im Tor. Über Kevin Kohler wurde dann auch wieder die nächste HFV-Offensivaktion eingeleitet. Seine Flanke landete bei Michalski, der Florian Rösch bediente und dieser vollendete zum 2:2. In der 44. Spielminute kam erneut Rohrer in Richtung des HFV-Tor. Max Lauber konnte ihn jedoch kurz vor dem Torabschluss noch entscheiden stören. Nur eine Minute später vollendete Sam Samma eine Flanke zur erneuten Führung für die Gäste.

Der erste Torabschluss in der zweite Halbzeit gehörte dem FC Neustadt. Den Abschluss konnte jedoch Torhüter Windey parieren. Nach einer Flanke von Brosi kam Sam Samma freistehend am ersten Pfosten an den Ball und bediente wiederum den freistehenden Steffen Rohrer, der zum 2:4 einschob. Nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld kam Schubnell ins Laufduell mit Lauber, welcher sich nur noch mit einem Foul zu helfen konnte. Daraus resultierte eine Rote Karte für den HFV und ein Freistoß für den HFV Neustadt. Der anschließende Freistoß von Fischer verfehlte die lange Ecke nur knapp.

Nach einem Eckball kam Samma zu einer weiteren Torchance, sein Kopfball landete ebenfalls nur knapp neben dem Tor. In der 81. Spielminute kam Tritschler im Eins-gegen-eins gegen HFV Keeper Windey und scheiterte. Aber über die linke Seite setzte sich Robin Mayer mit einer Einzelaktion durch und vollendet zum 3:4. Nach einer Ecke kam Sam Samma freistehend zum Abschluss an der Strafraumgrenze und traf sehenswert zum 3:5. Der FC Neustadt konterte in der 87. Minute den HFV aus und schob freistehend zum 3:6-Endstand ein.

Tore: 0:1 (7.) Rohrer, 1:1 (19.) Müller, 1:2 (23.) Samma, 2:2 (25.) Rösch, 2:3 (45.) Samma, 2:4 (52.) Rohrer, 3:4 (82.) Mayer, 3:5 (84.) Samma, 3:6 (87.) Tritschler. – SR: . – Z: 100. – Bes. Vork.: Rote Karte Lauber (HFV, 72.).

