Fußball-Landesliga: (pm) Der FC Bad Dürrheim wird doch nicht, wie erwartet, mit Pablo Gil als neuem Trainer in die zweite Saisonhälfte gehen. Gil erhielt ein Profi Angebot in Spanien zur kommenden Saison und tritt deshalb den Trainerjob bei den Kurstädtern nicht an. Dies teilte der Verein am Donnerstagabend mit. „Der FC Bad Dürrheim möchte ihm natürlich keine Steine in den Weg legen und löst daher den Vertrag vorzeitig auf“, heißt es in der Pressemitteilung des Landesligisten.

„Bei diesem Angebotg können wir natürlich nicht mithalten“, schmunzelt Benjamin Wildgruber, 1. Vorstand des FC Bad Dürrheim und fügt an: „Es ist schade. Wir haben uns natürlich auf Pablo gefreut. Aber so eine Chance, im Profibereich als Trainer zu arbeiten, gibt es nicht allzu oft. Wir selbst haben viel vor und möchten uns auf unsere Aufgaben in der Rückrunde konzentrieren. Wir haben ein vollgepacktes Vorbereitungsprogramm und freuen uns auf die Herausforderung. Es bringt ja nichts, einen Trainer für nur fünf Monate zu holen“, so Wildgruber weiter.

Neuer Cheftrainer wird Massimo Verratti und sein Co-Trainer Francesco Milia. Beide haben die Mannschaft bereits bis zur Winterpause geleitet. Neuer Torwarttrainer wird Thorsten Deckert, der zurückkehrt. Er wird mit Ralf Rosenthal das Training für die Torhüter übernehmen. Das neue Trainerteam soll die Rückrunde und auch die kommende Saison die Mannschaft leiten und weiterentwickeln.

Die Bad Dürrheimer stehen aktuell mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das erste Punktspiel 2023 bestreiten sie am Samstag, 11. März, beim Hegauer FV.