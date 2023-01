von unserer Sportredaktion

Fußball: Drei langjährige Vereinsmitarbeiter Schwarzwälder Fußballclubs wurden vom Deutschen Fußballbund (DFB) ausgezeichnet. Jana Moosmann (FV Tennenbronn) und Alexander Stockburger (FC Unterkirnach) sind nun sogenannte „Fußballhelden.“ Heiko Blockus vom VfB Villingen wurde Ehrenamtssieger des Bezirks Schwarzwald und zudem in den 100er-Club des DFB aufgenommen. Die Ehrung fand im jeweiligen Vereinsheim durch den Ehrenamts-Beauftragten des Bezirks, Michael Seemann, statt. Die drei Schwarzwälder Preisträger:

Jana Moosmann ist mit 27 Jahren bereits seit 2018 als Jugendleiterin eine tragende Säule beim FV Tennenbronn. Zuvor war sie von 2015 bis 2018 selbst Jugendtrainerin der E-Juniorinnen und Bambini-Mädchen und ist somit seit inzwischen sieben Jahren ehrenamtlich im Verein tätig. „Jana bringt ein Höchstmaß an Engagement, Geduld und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Trainern mit“, beschreibt der FV Tennenbronn seine Jugendleiterin. Während ihre aktive Spielertätigkeit durch zwei Hüft-Operationen ausgebremst wurde, sei sie weiterhin mit Herzblut die Koordinatorin, Motivatorin und Förderin von 177 Jugendspielern und 26 Jugendtrainern in acht Nachwuchsmannschaften.

Heiko Blockus | Bild: Seemann

Heiko Blockus trainiert beim VfB Villingen seit 1993 erfolgreich Jugendmannschaften in verschiedenen Altersklassen. Sein Engagement als Trainer dauert bis heute ununterbrochen an. 2020 übernahm Blockus die Jugendleitung. „Er setzt seine ganze Kraft ein, um nach den schwierigen Zeiten der Corona-Krise die jugendlichen Fußballer zu halten und neue Spieler zu gewinnen, was nicht ganz einfach ist. Dabei gilt sein Schwerpunkt nicht nur den erfolgreichen Fußballern, sondern auch den schwächeren, um sie zu fördern und zu stärken“, beschreibt der VfB Villingen einen seiner wichtigsten Funktionäre. Blockus lege sein Augenmerk auch auf Spieler, die in schwierigem sozialen Umfeld aufwachsen. Gerade in der jüngsten Zeit sei er bestrebt, ukrainischen Kindern und Jugendlichen neue sportliche Perspektiven zu bieten.

Alexander Stockburger hat sich in den letzten Jahren über die Maßen stark beim FC Unterkirnach eingebracht. Er ist seit vier Jahren A-Jugendtrainer, war von 2020 bis 2021 zweiter Schriftführer und ist seit 2021 zweiter Vorsitzender des Vereins. „Er musste nicht nur mehrere Altersklassen, sondern auch die neuen Spieler der SG durch viele teambildende Maßnahmen integrieren und dies trotz der zuletzt erschwerten Corona-Bedingungen. Beim Intersport-Jugendcamp in Unterkirnach ist er seit mehreren Jahren als Trainer mit dabei“, heißt es von Vereinsseite. In der Vorbereitung und Durchführung des Vereinsjubiläums (100. Geburtstag) habe Alexander Stockburger eine führende Rolle eingenommen. Corona-bedingt hat sich die Organisation über zwei Jahre gezogen. In dieser Zeit liefen viele Drähte bei ihm zusammen.

