von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – SV Denkingen 2:2 (0:1). – Es war größtenteils eine ereignisarme erste Halbzeit. Beide Teams agierten sehr verhalten und es gab kaum Offensivaktionen. Die erste Torchance hatte der Hegauer FV, als Robin Mayer von der Grundlinie auf Raffaele Care zurücklegte, der am Fünfmeterraum gerade noch geblockt wurde (32.). Kurz vor der Halbzeit kam Thorsten Ruddies völlig frei an den Ball und traf unbedrängt per Kopf zum 1:0 (44.) für die Gäste.

Nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit trifft Müller zum 1:1

Zwei Minuten war in der zweiten Halbzeit gespielt, als Markus Müller von der Grundlinie den mit hohem Tempo einlaufenden Dietmar Roth bediente, der zum 1:1 vollendete (47.). Glück hatte der HFV, dass der Ball bei einem starken Abschluss von David Ammann an der Latte landete (52.). Auf der anderen Seite hatte Markus Müller eine gute Möglichkeit, die zur Ecke geklärt wurde.

Konter dreht das Spiel zugunsten der Denkinger

Aus diesem Hegauer Eckball konterte der SV Denkingen und David Ammann traf zum 2:1 (55.). HFV-Torhüter Joel Reichel klärte stark gegen Cedric Auberer (58.). In der 68. Minute klärte SVD-Torhüter Ingo Schwägler vor Markus Müller. Im direkten Gegenzug traf Steffen Allgeier das Außennetz. Denkingen war immer wieder bei Kontern gefährlich und hatte die besseren Möglichkeiten. Markus Müller aber legte in der 87. Minute für Dietmar Roth ab, der zum wichtigen 2:2-Ausgleich für den HFV vollendete. Markus Müllers Heber über den Torhüter landete neben dem Pfosten (89.) des Denkinger Tors.

Tore: 0:1 (44.) Ruddies, 1:1 (47.) Roth, 1:2 (55.) Ammann, 2:2 (87.) Roth. – SR: Löffler (Rheinhausen). – Z: 100.

