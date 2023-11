Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – SG Dettingen-Dingelsdorf 1:1 (0:1). – Bei nasskaltem Wetter hatten die Gäste bereits in der zweiten Minute bei einem abgefälschten Schuss ans Lattenkreuz das Glück nicht auf ihrer Seite. Sie hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, bissen sich aber an der sicheren Deckung der Heimmannschaft die Zähne aus. Bis zur 34. Minute: Raphael Skusa setzte zu einem unwiderstehlichen Sololauf über das halbe Feld an und versenkte den Ball zum 0:1. Die Antwort war ein toll vorgetragener Spielzug des FV, der durch ein Foulspiel an Schuhmacher im Strafraum unterbunden wurde. Fabian Roth knallte den Strafstoß aber an die Latte.

Verdienter Ausgleich in der 94. Spielminute

In der zweiten Spielhälfte war das Spiel ausgeglichen. Die Gäste hatten noch eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß. Das Spielgerät klatsche erneut nur an die Latte. Jetzt war die Heimmannschaft dem Ausgleich mehrfach nahe. Die Zuschauer wähnten einen Ball in der 81. Minute schon hinter der Linie, doch der Linienrichter sah dies anders. Jetzt wankte die Gästeabwehr. Es folgte die letzte Aktion des Spiels. Schuhmacher drosch ein Freistoß weit aus der eigenen Hälfte in den Gästestrafraum. Mehrere Klärungsversuche landeten auf dem Kopf von Spielertrainer Torsten Ruddies, dem aus kurzer Distanz der mehr als verdiente Ausgleich gelang.

Tore: 0:1 (34.) Skusa, 1:1 (94.) Ruddies. – SR: Hoffmann. – Z: 155.

