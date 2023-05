Fußball-Landesliga: VfR Stockach – FC Bad Dürrheim (Samstag, 16 Uhr). – „So lange es mathematisch noch möglich ist, ist die Saison für uns noch nicht gelaufen“, sagt Ertan Tasdemirci, der Trainer des VfR Stockach, auf die Frage, ob sein Team sich schon sicher fühlt. Fünf Spiele stehen noch aus und der Abstand des Tabellenzehnten auf den Vorletzten, also einem möglichen Abstiegsplatz, beträgt neun Punkte. Doch genau der Vorletzte, der FC Bad Dürrheim, ist am Wochenende zu Gast im Osterholz.

Für den VfR heißt das, er hat die Möglichkeit, das Polster auf zwölf Punkte auszubauen. „Das ist ein Spiel, das wir nicht verlieren dürfen“, sagt der VfR-Coach, der zunächst darauf hofft, dass seine Elf den Abstand wahren kann. Sicherlich eine realistische Einschätzung nach vier Remis in Folge. Zudem kennt er die Heimbilanz seines Teams mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen in dieser Runde, sodass er mit Skepsis feststellt: „Zuhause hapert es bei uns in dieser Runde ein wenig.“ Allerdings weiß er auch: „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann sind wir durch!“

Dass der VfR Stockach bis in die Schlussphase zittern muss, war so nicht zu erwarten. In der ersten Jahreshälfte 2022 schob der Verein aus dem Osterholz sich mit einer starken Rückrunde von Rang acht nach der Hinrunde auf den sechsten Platz in der Endabrechnung.

Schwieriger Start in die Saison

Der VfR schien in der Lage, vorne mitzumischen, sich in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga zu etablieren. Dann aber fiel Torjäger Marius Henkel in der Anfangsphase der Saison 2022/23 aus, zudem stand der Topscorer Douglas Knappe (22 Tore, sieben Vorlagen) ebenso wie Mustafa Akgün nicht mehr zur Verfügung, so dass der Offensivbereich große Lücken aufwies.

„Das war nicht so einfach“, blickt Tasdemirci auf die Startphase der Saison zurück. Doch das Team fand sich, sodass der VfR-Coach feststellen kann: „Wir arbeiten gut. Ich bin mit den Jungs zufrieden.“ Ein wenig hadert er auch, denn mit Ausnahme des Spiels gegen den FC Radolfzell, als in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer gelang, blieb der Elf aus dem Osterholz das Spielglück versagt.

Nun also gilt es, vorzeitig für Klarheit zu sorgen. Immerhin kann der Stockacher Trainer den vier Unentschieden in Kombination mit dem 4:1-Sieg beim Hegauer FV etwas Positives abgewinnen. „Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen“, hebt Tasdemirci die Erfolge hervor, sodass sein Team selbstbewusster in dieses wichtige Heimspiel gehen kann. Und dem Nachbarn FV Walbertsweiler-Rengetsweiler würde der VfR damit auch noch einen Gefallen tun, denn mit einem Stockacher Sieg wäre der vorletzte Rang für Walbertsweiler-Rengetsweiler noch eher erreichbar.