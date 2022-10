von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Überlingen 0:1 (). – In einer eher mäßigen Landesligapartie bestimmte der FC Überlingen von Anfang an das Spiel und kam zu mehreren Chancen, die aber entweder das Tor verfehlten oder von Torhüter Specker vereitelt wurden.

1:0 für Überlingen nach 19 Minuten

In der 19. Spielminute fiel dann folgerichtig das 0:1: Heberle trifft aus kurzer Distanz nach einer scharfen Hereingabe. In der 31. Minute ist wiederum Nico Specker vor dem einschussbereiten Lukas Müller zur Stelle. Der erste Torschuss für Walbertsweiler-Rengetsweiler dann in der 35. Minute durch Rolland Schwartzcopf, den FCÜ-Torhüter Kölle aber zur Ecke klären kann.

Ausgeglichene Partie nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel wird die Partie zwar ausgeglichener, allerdings nur mit wenigen harmlosen Torchancen auf beiden Seiten. Alles in allem geht der knappe Gästesieg aufgrund der besseren ersten Halbzeit in Ordnung.

Tor: 1:0 (35.) Heberle. – SR: Martin Klimm. – Z: 180.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga, Bodensee finden Sie hier: