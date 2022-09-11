Bilder-Story vor 7 Stunden Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt von Silas Salzmann, Jürgen Rößler und Dirk Salzmann Zwei Tore, viele Strafraumszenen und Zweikämpfe. Wir haben die besten Bilder vom Landesligaspiel in Singen. Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk