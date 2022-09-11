von Silas Salzmann, Jürgen Rößler und Dirk Salzmann
Zwei Tore, viele Strafraumszenen und Zweikämpfe. Wir haben die besten Bilder vom Landesligaspiel in Singen.
Bild 1: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 2: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 3: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 4: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 5: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 6: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 7: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 8: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 9: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 10: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 11: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 12: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Jürgen Rössler
Bild 13: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Jürgen Rössler
Bild 14: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Jürgen Rössler
Bild 15: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Jürgen Rössler
Bild 16: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Jürgen Rössler
Bild 17: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 18: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 19: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 20: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 21: Die besten Bilder der Partie zwischen dem TSV Singen und dem FC Neustadt
Bild: Salzmann, Dirk