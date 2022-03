von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FV Tennenbronn – SG Dauchingen/Weilersbach 4:1 (4:0). – Die Gastgeber waren von Beginn an griffiger und williger als die Gäste. Justin Stoll brachte Tennenbronn schon nach vier Minuten in Front. In der 18. Minute erhöhte Yannick Richter auf 2:0.

Dauchingen/Weilersbach verlor zu oft das Spielgerät

Bei den Kickern aus Dauchingen und Weilersbach gab es viele unnötige Ballverluste. So auch in der 23. Minute, den Ballverlust nutzte Fabrice-Andre Moosmann zum dritten Tennenbronner Treffer. In der 31. Minute traf Stefan Schanz schon zum 4:0.

Tennenbronn schaltete nach dem 4:0 einen Gang zurück

Für die SG bahnte sich da ein Debakel an. In der zweiten Halbzeit schaltete der FV Tennenbronn jedoch einen Gang zurück. Das Spiel plätscherte vor 150 Zuschauern so vor sich hin. Kurz vor dem Schlusspfiff passierte dann mal den Gastgebern ein Ballverlust, den Tom Zepf in das Ehrentor der Gäste ummünzte (88.).

Die SG Dauchingen/Weilersbach empfängt am Samstag, 14.30 Uhr, den FC Königsfeld und muss gegen ihn ganz anders auftreten, wenn sie etwas holen möchte.

Tore: 1:0 (4.) Stoll, 2:0 (18.) Richter, 3:0 (23.) Moosmann, 4:0 (31.) Schanz, 4:1 (88.) Zepf. – SR: Schätzle.

