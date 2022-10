Fußball-Bezirksliga: FC Löffingen – SG Marbach/Rietheim 2:1 (1:1) – Der FC Löffingen kann doch noch gewinnen. Der 2:1-Heimerfolg war der erste Saisonsieg für den Landesliga-Absteiger.

Durch eine Standardsituation gingen die Gastgeber in Minute 19 in Führung. Nach einem langen Freistoß nahe der Mittellinie traf Frank Trenkle aus dem Gewühl heraus zum 1:0. Die Löffinger hatten kurz darauf sogar gute Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Erst danach wurden die Gäste richtig wach und kamen in der 29. Minute nach einem sehenswerten Spielzug zum Ausgleichstreffer durch Marco Effinger.

In Halbzeit zwei war es zunächst eine Partie auf Augenhöhe. Doch durch eine gelb-rote Karte für Marbachs Michael Effinger nach gut einer Stunde bekamen die Löffinger Oberwasser und gingen durch einen klasse 20 Meter-Schuss von David Baumann erneut in Führung. Die SG Marbach/Rietheim konnte in der Schlussphase in Unterzahl nicht mehr den nötigen Druck aufbauen, um zumindest noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Tore: 1:0 (19.) F. Trenkle, 1:1 (29.) Ma. Effinger, 2:1 (77.) D. Baumann; ZS: 120; SR: Marcel Haberbosch; Bes. Vork.: GR für SG M/R (64.)

