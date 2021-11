von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – SV Grafenhausen 2:0 (1:0). – In einer umkämpften Partie war Bonndorf das feldüberlegene Team, „obwohl es spielerisch mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel war“, wie TuS-Trainer Björn Schlageter konstatierte.

Mutierte Freistoßflanke bringt das 1:0

Nach einer halben Stunde musste eine zum Torschuss mutierte Freistoßflanke herhalten, um die Gastgeber gegen ein kompakt verteidigendes Grafenhausen in Führung zu bringen. Der SV musste sich fortan von seiner Lauer-Taktik verabschieden, Bonndorf ließ die Gäste in der Offensive allerdings nicht zur Entfaltung kommen.

Grafenhausen mit Abschlusspech

Nach dem Seitenwechsel wurde der TuS zunehmend passiver. Grafenhausen drängte auf den Ausgleich, hatte aber unter anderem bei einem verschossenen Strafstoß Abschlusspech. So entschied Bonndorf kurz vor Schluss per Konter das Duell für sich. „Den Sieg nehmen wir mit, auch wenn wir alles andere als geglänzt haben“, so Schlageter.

Tore: 1:0 (33.) Wassmer, 2:0 (90.) Isele. – SR: Erath. – Z: 370.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: