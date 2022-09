Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – SV Hölzlebruck 2:1 (0:0). – Die Gastgeber waren während der gesamten Spieldauer das dominante Team und beherrschten ihren Gegner in allen Belangen. Sie erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen, doch ließen in der erste Hälfte auch bei vielen Gelegenheiten die Führung liegen. So ging es mit einem aus Gäste-Sicht schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Bonndorf dominiert, Hölzlebruck führt

Nach dem Seitenwechsel machten die Bonndorfer dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Dennoch waren es die Gäste, die in der 48. Minute in Führung gingen. Nach einer Ecke kam Andreas Beha im Rückraum zum Abschluss und sorgte so für das 0:1 aus Bonndorfer Sicht.

Starke Reaktion der Gastgeber führt zum Ausgleich und Sieg

Die Heimelf zeigte auf den Rückstand geschlossen eine starke Reaktion und drängten sofort auf den Ausgleich. Nach einem Standard in der 71. Minute war Niklas Bernhart per Kopf zur Stelle und besorgte so das 1:1. In der Folge verpassten die Bonndorfer bei zwei Riesenchancen das 2:1. Doch ein weiterer Standard in der Nachspielzeit fand Timo Plum, der den Ball unhaltbar zum späten Siegtreffer im Kasten unterbrachte. So feiert Bonndorf einen späten, aber dennoch hochverdienten Heimerfolg.

Tore: 0:1 (48.) Beha, 1:1 (71.) Bernhart, 2:1 (92.) Plum. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z: 270.



