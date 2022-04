Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – SV Rietheim 7:0 (4:0). – Von Beginn an hat die Heimelf die Partie dominiert. Sie hatten viel Ballbesitz und fanden gegen einen tief stehenden Gegner immer wieder Wege, dessen Defensive zu knacken.

Das 1:0 für Bonndorf nach fünf Minuten

Nach nur fünf Minuten bejubelte der Gastgeber den ersten Treffer. Niklas Bernhart brachte sein Team früh in Führung. Keine zehn Minuten später war es erneut Bernhart, der auf 2:0 stellte. Die Gäste hatten zu keinem Zeitpunkt der Begegnung der Offensivkraft der Hausherren etwas entgegen zu setzen. Noch vor der Pause sorgten Lars Baumgärtner und Malik Kalinasch mit ihren Treffern für die Vorentscheidung.

Bonndorf bleibt konzentriert, Rietheim ohne Chance

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Niklas Bernhart mit seinem dritten Tor auf 5:0. Auch mit der komfortablen Führung im Rücken blieben die Bonndorfer konzentriert und ließen die gesamte Spielzeit über keine gegnerische Chance zu. Niklas Bernhart erzielte nach 70 Minuten das 6:0 und avanciert somit dank seiner vier Treffer zum Spieler des Spiels. In der Schlussphase stellte Lukas Weishaar den 7:0-Endstand her, der auch in der Höhe nach einer starken Heimvorstellung verdient ist.

Tore: 1:0 (5.) Bernhart, 2:0 (14.) Bernhart, 3:0 (36.) Baumgärtner, 4:0 (45.) Kalinasch, 5:0 (53.) Bernhart, 6:0 (70.) Bernhart, 7:0 (84.) Weishaar. – SR: Müller (Höchenschwand). – Z: 230.

