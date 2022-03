von Helmut Junkel

Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – FC Hochemmingen 1:1 (0:0). – In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber vor 120 Besuchern einen Tick besser als Hochemmingen in einer ausgeglichenen Partie. Was bis zur Pause fehlte, waren nur die Tore. Eine sehr gute Chance ließen zum Leidwesen von TuS-Trainer Schlageter die Bonndorfer (40. Minute) ungenutzt verstreichen.

Ausgeglichene Partie endet im Unentschieden

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich wenig in der Partie. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, doch die Bonndorfer Abwehr ließ nur wenig zu. Die Angriffe der Gastgeber kamen meistens im letzten Drittel ins Stocken. Erst in den letzten zehn Minuten brachte Modispacher die Platzherren mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Schlusspfiff des sicher leitenden Referees Wendt erzielte Künstler den Ausgleich. Mit dem Ergebnis konnten am Ende beide Trainer leben.

Tore: 1:0 (80.) Modispacher, 1:1 (90.) Künstler. – SR: Wendt (Hohentengen-Stetten). – Z: 120.

