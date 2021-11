Das Entgegenkommen hatte seine Grenzen. Zwar sagte der SV Herten dem Bosporus FC Friedlingen spontan eine Verlegung auf Dienstag, 16. November, zu, weil den Gästen am vergangenen Wochenende zu viele Spieler fehlten, doch im Nachholspiel blieben die Grün-Gelben gnadenlos und besiegten die Elf von Riza Bilici mit 8:2 (3:0). Herausragend dabei Tunahan Kocer mit vier Treffer erzielte und sein Offensivpartner Marco Romano, dem drei Tore gelangen. Für den achten SVH-Treffer sorgte der eingewechselte Luis Grether.

Bis der Kantersieg der von Eike Elsasser, wegen der beruflich bedingten Abwesenheit von Masu Musliu, allein gecoachten Elf allerdings in trockenen Tüchern war, brauchte es seine Zeit. Nach souverän gespielten 45 Minuten, in denen Romano und Kocer für einen scheinbar beruhigenden 3:0-Vorsprung gesorgt hatten, drohte nach der Pause plötzlich die Wende. Zunächst gelang Kassem der Anschlusstreffer per Freistoß, dann verkürzte Ademaj sogar auf 2:3.

Fußball-Bezirksliga in Zahlen Das Spiel im Stenogramm SV Herten – Bosporus FC Friedlingen 8:2 (3:0). – Tore: 1:0 (18.) Romano, 2:0 (27.) und 3:0 (31.) beide Kocer; 3:1 (49.) Kassem, 3:2 (57.) Ademaj, 4:2 (67.) Kocer, 5:2 (70.) Romano, 6:2 (82.) Grether; 7:2 (85.) Romano; 8:2 (87.) Kocer. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Bes.: GR für Ademaj (BFC/74.).

Nachdem Massimiliano Di Feo allein vor dem Kasten an Torwart Zico Struss gescheitert war, hatten die Gastgeber viel Glück, dass ein brandgefährlicher BFC-Kopfball knapp am Gehäuse von Jonas Schulz vorbei strich: „Da wäre das 3:3 möglich gewesen“, so Torjäger Kocer, der mit Marco Romano einen torgefährliches Duo bildete.

Insgesamt sieben Mal trafen die beiden Offensivkräfte. Kocer katapultierte sich mit vier Erfolgen auf Platz drei mit zehn Treffer in der Torschützenliste: „Seit ich rechts auf dem Flügel spiele, trifft er wieder“, lacht Marco Romano, der selbst nach seinen drei Torerfolgen nun sieben Treffer auf seinem Konto hat, und nimmt seinen Teamkollegen auf die Schippe: „Ich leg ihm alles auf und er muss nur noch den Fuß hin halten.“

Das klappte demnach nicht nur vor der Pause, sondern auch nach der BFC-Drangphase. Zunächst gelang dem Duo ein Doppelschlag zum 5:2. Nach dem Joker-Tor von Luis Grether schlugen Romano und Kocer nochmals doppelt binnen 120 Sekunden zu.