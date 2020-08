„Ich war in meinem Leben noch nie so nervös, wie an dieser Torwand“, war Timo Lindner auch zwei Tage nach seinem großen Fernsehauftritt extrem geflasht. Fast 1,3 Millionen Zuschauer saßen am späten Samstagabend vor der Mattscheibe, als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den 18-Jährigen vom VfB Waldshut vorstellte: „Lieblingsspieler Mbappe, Lieblingsclub Paris St. Germain – das war eine harte Woche für dich, Timo?“, fragte ihn die 55-Jährige leicht schmunzelnd vor seinem ersten Schuss auf die Torwand.

Video: Tommy Buschle

Parallel wurde das Video von Tommy Buschle von Timos tollem Treffer im Pokalspiel beim SV Rheintal eingespielt. Das war der Grund, weshalb ihn das ZDF eingeladen hatte. Fußballexpertin KMH schnalzte mit der Zunge: „Toni Kroos macht‘s nicht besser.“ In Küssaberg versenkte Timo Lindner die Kugel im Winkel, an der Torwand fehlte das Glück: „Dabei habe ich vor der Sendung mit den Anderen geübt – und getroffen.“

Video: Tommy Buschle

Die Anderen – das waren die Golferin Sophia Popov, Überraschungssiegerin an den British Open, sowie die Speerwerfer Johannes Vetter und Bernhard Seifert. Die Golferin lochte einmal ein, gewann den Plausch: „Egal – Hauptsache ich war dabei“, nahm Timo Lindner die Niederlage absolut sportlich.

Das Drumherum war unbeschreiblich: „Ein geiles Wochenende für meine Freundin Anna und mich!“ Angefangen mit der Bahnreise nach Mainz, dem Einchecken im Hotel, der Shuttle-Service auf den Lerchenberg ins ZDF-Studio. Im VIP-Raum gab es Abendessen für die Zwei und sie lernten die anderen Gäste kennen: „Mit Bernhard Seifert habe ich mich total nett unterhalten.“

Timo Lindner (18) vom VfB Waldshut: „Es war ein geiles Wochenende beim ZDF und in Mainz für meine Freundin Anna und mich.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Später wurde Timo Lindner fürs Studio geschminkt, danach ging es zum Probeschießen an die Torwand. Gegen Ende der einstündigen Sendung, abrufbar in der ZDF-Mediathek, wurde Timo Lindner dann endlich zu den Stars ins Studio gebeten – drei unten, drei oben...

Video: Tommy Buschle

„Spät abends fuhr uns das Taxi zurück ins Hotel. Anna und ich zogen noch durch die Stadt. Es war richtig was los in Mainz“, blickt Timo Lindner begeistert zurück. Begeistert, auch weil Katrin Müller-Hohenstein bei der Überraschung für Mimi Hamburger mitgespielt hat: „Die war schon cool.“

Für Jugendleiter Mimi Hamburger organisierten Martin Weinkötz und Timo Lindner eine Überraschung per Video zum 60. Geburtstag. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Kurzerhand drehte sie mit Timo und Sophia Popov ein kurzes Video für den Jugendleiter des VfB Waldshut: „Mimi – wir wissen, dass du heute 60 wirst – alles Gute“, gratulierte das Trio aus dem Studio.

Video: Scheibengruber, Matthias

Für Timo Lindner war die Reise unvergesslich, seine Familie und Freunde sind mächtig stolz auf ihn: „Unzählige Nachrichten kamen aufs Handy – toll.“