Naja – erstmal glaubte Timo Lindner an einen Scherz. „Da ruft mich ein Tommy Buschle an und erzählt mir, dass ich am Samstag nach Mainz ins ZDF-Sportstudio soll“, kann es der 18-Jährige auch einen Tag später noch kaum glauben, was ihm in diesen Tagen gerade widerfährt: „Aber als sich dann der Redakteur des Senders auch bei mir gemeldet hat, wurde mir klar, dass das kein Scherz von Tommy war.“

Tommy Buschle ist in der Tat ein witziger Typ und vom VfB Waldshut fast nicht wegzudenken, aber wenn es ernst wird, dann macht der Friseur aus dem Ziegelfeld schnell Nägel mit Köpfen. Buschle, ausgewiesener Video-Experte des Clubs und freier Mitarbeiter unserer Redaktion, hatte sein Handy auch beim SV Rheintal im Anschlag, als dort der VfB Waldshut sein – später annulliertes Spiel im Rothaus-Bezirkspokal bestritt. Dort filmte er den nunmehr fernsehreifen Treffer von Timo Lindner. Es war der 5:0-Endstand, kurz vor dem Abpfiff.

Für Timo Lindner war es nicht nur das erste Tor als Aktiver: „Es war auch mein erstes Spiel bei den Aktiven“, erzählt der in Kasachstan geborener Offensivspieler. Seinen Einsatz verdankte er der Personalnot während der Vorbereitungsphase: „Sportchef Oliver Atalla rief mich eine Stunde vor dem Treffpunkt an und fragte mich, ob ich mit zum SV Rheintal fahre.“ Timo Lindner trainiert schon seit einigen Monaten immer wieder bei den Aktiven mit, will aber auch in dieser Saison den Fokus auf die A-Junioren legen: „Ich darf noch bis Sommer 2021 in der Jugend spielen und wir wollen in der Landesliga vorn mitspielen.“

Mit einem Spieleinsatz im Pokal hatte Lindner, der als E-Junior beim Lokalrivalen ESV Waldshut begann und als C-Junior dann in der Schmittenau landete, nicht unbedingt gerechnet: „Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte hat mich der Trainer dann zum warmlaufen geschickt.“ Timo Lindner kam in der 59. Minute für David Duvnjak ins Spiel, fügte sich gut ein und hatte dann in der 89. Minute seinen großen Moment.

Abraham Baiz spielte von der linken Seite den Ball in die Mitte zu Timo Lindner. Der drehte sich um zwei Gegenspieler, zog aus gut 25 Metern ab und schlenzte die Kugel gekonnt in den Winkel – Torwart Patrick Altenburger hatte nicht den Hauch einer Chance: „Ich habe kurz geschaut und gleich gedacht, dass ich schießen muss“, erinnert sich Timo Lindner: „Ich schieße ja öfters Tore, aber so ein schönes ist mir selten gelungen.“

Der Treffer, von Tommy Buschle aufs Video gebannt, machte die Runde. „Martin Weinkötz brachte mich auf die Idee, dieses Traumtor bei Fussball.de hochzuladen“, erzählt Buschle, wie die Geschichte dann ihren Lauf nahm. Über dieses Portal wählt das ZDF dann einen Kandidaten fürs Sportstudio aus. Für die Sendung am Samstag, ab 23 Uhr, traf es den jungen A-Juniorenspieler aus Waldshut. Er ist zu Gast bei Katrin Müller-Hohenstein und darf zum Ende der Sendung an der traditionellen Torwand gegen die Speerwerfer Johannes Vetter und Bernhard Seifert antreten.

Bei einem alleinigen Sieg an der Torwand gegen die Prominenten gewinnt der Herausforderer einen Decathlon-Gutschein im Wert von 1000 Euro und einen 15-teiligen Trikotsatz für seinen Verein. „Den will natürlich gewinnen“, hat sich Timo vorgenommen, vor der Abreise noch kräftig zu üben: „Wie oft ich treffe, ist mir egal – Hauptsache ich gewinne.“ Sollte das tatsächlich schaffen, darf er am Saisonfinale teilnehmen. Dort geht es dann gegen alle Sieger um den Sprung ins Finale. Der dortige Sieger räumt dann 25.000 Euro, gesponsert von der Deutschen Vermögensberatung ab.