von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: Türk. SV Konstanz – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 0:3 (0:2). – In einem fairen Derby erwischten die Gäste den besseren Start. In der 15. Minute traf Weltin durch einen Freistoß in das lange Eck zum 1:0.

Unachtsamkeit führt zum Tor für die Gäste

In der 19. Minute schoss Jakobi knapp am langen Eck vorbei. In der 26. Minute gab es eine Chance der Gäste, doch Torwart Fabio von Briel parierte. Durch eine Unachtsamkeit der einheimischen Abwehr schob Winterhalter in der 32. Minute zum 2:0 ein.

Die Gastgeber versuchen, Anschluss zu finden

Nach der Halbzeit versuchten die Gastgeber druckvoll nach vorn zu spielen und vergaben in der 57. und 58. Minute Torchancen. Kurz darauf hält der TSV-Torwart einen schnell vorgetragenen Konter der Gäste. In der 60. Minute nutzten die Reichenauer eine Unachtsamkeit aus und trafen zum 3:0.

In der 83. Minute pfiff der Schiedsrichter zum Strafstoß für die Gäste, jedoch hielt der beste Mann der Gastgeber, Torhüter Fabio von Briel, diesen, womit es beim 0:3 blieb.

Tore: 0:1 (15.) Weltin, 0:2 (32.) Winterhalter, 0:3 (60.) unbekannt. – SR: Gumz.

