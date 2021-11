von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: Spfrde Owingen-Billafingen – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 1:2 (0:1). – Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und hatten in der zweiten und vierten Minute zwei gute Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Nach zehn Minuten fand auch der Gast besser in die Partie. In der zwölften Minute musste der Owinger Torhüter Christof Sauter einen Fernschuss parieren, und nur kurz darauf rettete die Latte den Gastgeber vor einem Gegentreffer.

David Blum erzielt das 1:0 für Reichenau

In der Folge war das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld umkämpft, ehe Reichenau gegen Ende der ersten Hälfte ein Plus an gefährlichen Aktionen hatte. In der 28. und 38. Minute vergaben sie zwei Großchancen, ehe David Blum in der 41. Minute einen langen Ball in die Spitze erlief und zum 1:0 für die Gäste einschob.

Valentin Hamburger gleicht zum 1:1 aus

Die zweite Halbzeit fing verheißungsvoll für die SOB an. In der 51. Minute schloss Valentin Hamburger einen Abpraller nach einem Distanzschuss zum 1:1 ab. Es dauerte aber nur zehn Minuten, bis Reichenau wieder in Führung ging. Nach einer Ecke köpfte der Gast durch Vital Breig ungehindert zum 2:1 ein.

Im weiteren Spielverlauf war das Spiel sehr engagiert und kampfbetont, ohne dass sich noch größere Chancen ergaben und der Gast so alle drei Punkte mitnehmen konnte.

Tore: 0:1 (41.) D. Blum, 1:1 (52.) Hamburger, 1:2 (62.) Breig. – SR: Filiz (FV Langenargen). – Z: 30.





