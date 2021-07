Die Corona-Teststation in Vöhrenbach muss schließen. Zum großen Bedauern der Stadt Vöhrenbach und des Roten Kreuzes (DRK) Vöhrenbach gebe es aufgrund der geänderten Anforderungen von Bund und Land keine andere Möglichkeit über den 20. Juli hinaus. So äußert sich das Rathaus in einer Pressemitteilung. Die Stadt bedanke sich bei ihrem Partner, dem DRK, und den eingesetzten Testern für deren Unterstützung, Flexibilität und Engagement.

Bund steigert die Anforderungen

Mittlerweile sei auch in Vöhrenbach die Nachfrage nach Testungen deutlich gesunken, zumal aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzen nur selten die Pflicht zur Testung bestehe. Zudem wirke sich die zum 1. Juli wirksam gewordene Testverordnung des Bundes aus. Aufgrund der Verordnung erhöhten sich die Anforderungen an eine Teststation erheblich.

Bedenken wegen Datenschutz

Insbesondere müsse ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen werden. Unter anderem werde gefordert, dass künftig Testergebnisse mit den personenbezogenen Daten der Getesteten digital an die Corona-Warn-App übermittelt werden müssten. Hier bestünden größere Bedenken wegen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Derzeit sei ein wirtschaftlicher Betrieb der Teststation nicht mehr möglich.

„Aus diesen Gründen hat die Stadt gemeinsam mit dem DRK sich schweren Herzens entschieden, dass die Teststation Vöhrenbach – auch aus rechtlichen Gründen – bereits ab dem 21. Juli leider vorläufig geschlossen wird“, heißt es abschließend in der Mitteilung.