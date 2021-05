von Stefan Heimpel

Trotz Corona hat sich der Tourismus in Vöhrenbach nach den vorliegenden Zahlen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Jennifer Schwarz von der Tourist-Information der Stadt Vöhrenbach sowie Janine Ettwein von der Hauptverwaltung stellten im Gemeinderat die aktuelle Tourismus-Entwicklung vor.

Verweildauer geht etwas zurück

Selbst im vergangenen Jahr wurden trotz Corona 23 234 Übernachtungen verzeichnet, fast so viele wie im Jahr zuvor. Dabei ist die Verweildauer in Vöhrenbach in den letzten fünf Jahren etwas zurückgehend, sie lag zuletzt bei durchschnittlich 2,3 beziehungsweise 2,4 Übernachtungen je Ankunft. In den Jahren 2000 bis 2010 waren es durchweg mehr als drei Übernachtungen je angereistem Gast.

Hier gibt es die meisten Übernachtungen

Der größte Teil der Übernachtungen im vergangenen Jahr mit 13 252 wurde in den Gaststätten verzeichnet, aber auch die Ferienwohnungen auf den Bauernhöfen spielen mit 6361 Übernachtungen eine wichtige Rolle.

Linachtalsperre als Besuchermagnet

Ein wichtiges Reiseziel in Vöhrenbach ist weiterhin die Linachtalsperre, an der in den vergangenen drei Jahren mehr als 50 Führungen verzeichnet wurden. Auch die jeweils drei Badetage am Stausee 2018 und 2019 waren ein Erfolg. Weitere Höhepunkte am Stausee waren 2019 das Lichtspektakel Stausee Calling und das Reservoir-Festival. Und auch der Stauseelauf ist jedes Jahr ein wichtiges Ereignis.

Veranstaltungen mussten ausfallen

Im vergangenen Jahr gab es hier allerdings Einschnitte: Die Badetage konnten ebenso wie der Stauseelauf aufgrund von Corona nicht stattfinden. Und sicherheitshalber wurde auch auf dem Rundweg um den See eine Einbahn-Regelung eingerichtet, um Begegnungen auf dem engen Pfad zu vermeiden.

Ebenfalls wichtig für Tourismus wie für die Einwohner ist das Freibad Schwimmi, das im vergangenen Jahr nur dank großen Einsatzes von Bürgern trotz der Corona-Pandemie geöffnet werden konnte. Seit 2019 ist Vöhrenbach ferner Teil des Fernwanderweges WasserWeltenSteig vom Triberger Wasserfall bis zum Rheinfall, dessen zweite Etappe vom Brend über die Linachtalsperre nach Hammereisenbach führt.

Ein besonderes neues Angebot dieses Jahr ist die elektronische Gästekarte Drei-Welten-Card der Landkreise Schwarzwald-Baar, Waldshut und Konstanz sowie des Kantons Schaffhausen mit vielen kostenlosen Leistungen. Für Feriengäste ist die Karte kostenlos. Von den Vermietern wird allerdings ein entsprechender Beitrag erhoben, worauf Marion Ketterer (CDU) ausdrücklich hinwies.

Drei-Welten-Card Konzept: Die Drei-Welten-Card startete am 1. April 2021 als neue regionale Mehrwert-Gästekarte in der Region. Rund 80 Gastgeber aus der Region von Hotel, Pension und Ferienwohnung bis zum Campingplatz sowie rund 100 Freizeitanbieter von der Therme über die Schifffahrt und Museumsbahn bis zur Stadtführung beteiligen sich an der elektronischen Gästekarte.

Bürgercard für Einheimische

Ab dem 1. Juli kann auch eine entsprechende Bürgercard von den einheimischen Bürgern erworben werden, mit der bis zum Jahresende mehr als 100 Attraktionen in der Region kostenlos erlebt werden können.

Auf Messe präsent

Aktiv war die Touristinfo Vöhrenbach auch auf der Urlaubsmesse CMT. Weitere wichtige Ereignisse sind das Sommerferienprogramm, die Mitwirkung beim Schwarzwald-Bike-Marathon, das Kilwifest und die Fahrten zu den Weihnachtsmärkten mit dem Schwarzwaldverein. Auch hier fielen die entsprechenden Angebote im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie aus.

Nicht zuletzt präsentieren sich Vöhrenbach und Unterkirnach als Urlaubsregion seit dem vergangenen Jahr auch mit einer neuen Erlebnisbroschüre, die gut ankomme.