Gute Neuigkeiten gibt es für Badebegeisterte in Vöhrenbach: Das Freibad Schwimmi startet in die neue Saison. Es eröffnet am 20. Juni. Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein Schwimmsport Vöhrenbach und der neuen Betreiberfirma Schwimmbad.so können alle erforderlichen Vorbereitungen rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass der Badespaß für Groß und Klein starten kann.

Vöhrenbach Helfer richten Freibad für die Sommersaison her

Mit dabei ist der neue Bademeister Michael Effert der sich bereits mit den Vöhrenbacher Gegebenheiten vertraut gemacht hat und sich nun auf seine Badegäste freut. Der langjährige Kiosk-Pächter Bekim Neziraj ist auch in diesem Jahr dabei.